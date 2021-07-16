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    На Київщині чоловік «замінував» залізничну станцію і загримів до тюрми

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    Вибухотехніки не виявили небезпечних предметів на вокзалі - На Київщині чоловік «замінував» залізничну станцію і загримів до тюрми
    Вибухотехніки не виявили небезпечних предметів на вокзалі
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік чотири роки відбуватиме покарання в місцях позбавлення волі

    На Київщині чоловіка засуджено до чотирьох років позбавлення волі за неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    «Київський апеляційний суд підтримав позицію Київської обласної прокуратури визнавши чоловіка винним у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку до вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, та засудив його до 4 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 259 КК України)», – йдеться в повідомленні.

    Згідно із вироком суду, засуджений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з метою породити паніку і страх серед населення, порушуючи громадську безпеку, здійснив телефонний дзвінок на лінію служби «102» Головного управління Національної поліції в Київській області та повідомив черговому завідомо неправдиву інформацію про мінування вокзалу залізничної станції «Фастів-1», розташованої в м. Фастів.

    Суд першої інстанції визнав чоловіка винним в інкримінованому злочині та засудив до 3 років позбавлення волі з випробувальним строком на 2 роки. Не погоджуючись із вироком суду, обласною прокуратурою оскаржено його в апеляційному порядку, за результатами чого чоловік відбуватиме покарання в місцях позбавлення волі.

    Як повідомлялося, в Києві правоохоронці затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування кінотеатру на вулиці Костянтинівській.

    Нещодавно у Київську міськраду надійшло повідомлення про замінування будівлі від громадянина, який вимагає викуп у розмірі 0,5 біткоїна.

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    Теги: прокуратура суд Київщина замінування вокзал
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    На Київщині чоловік «замінував» залізничну станцію і загримів до тюрми