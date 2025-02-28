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Не лише з Трампом: з’явився графік зустрічей Зеленського у США

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Не лише з Трампом: з’явився графік зустрічей Зеленського у США
Український президент Володимир Зеленський відвідає сьогодні Вашингтон
фото: x.com/ZelenskyyUa

Попередньо відомо, що перед відвідинами Білого дому сьогодні Зеленський поспілкується з сенаторами США

Сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. У межах цієї поїздки український лідер також проведе ще низку зустрічей – із американськими високопосадовцями та українською громадою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на графік заходів, який з'явився в розпорядженні Oboz.ua.

За даними, які отримали ЗМІ, перед відвідинами Білого дому Зеленський поспілкується з сенаторами США (у готелі без присутності журналістів).

Офіційна церемонія зустрічі українського та американського лідерів відбудеться близько 17:00 за Києвом (10:45 за місцевим часом) у лобі Західного крила Білого дому. Тоді ж запланований розпис у Книзі почесних гостей (кімната Рузвельта).

На початку зустрічі передбачаються короткі заяви президентів України та США для ЗМІ. Надалі вони проведуть переговори в Овальном кабінеті. 

Очікується, що після спільного ланчу Зеленський і Трамп у Східному крилі Білого дому візьмуть участь у церемонії підписання двосторонньої угодипро встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.

Далі відбудеться зустріч лідерів із представниками ЗМІ (близько 19:00 за Києвом): президенти США та України зроблять свої заяви та дадуть відповіді на запитання журналістів. 

Опісля Володимир Зеленський виступить в Інституті Хадсона (22:00-23:00 за Києвом, спілкування у форматі «запитання-відповід»).

Насамкінець президент відвідає Український дім та зустрінеться з представниками української громади.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський найкращий президент України.  Трамп зазначив, що США хочуть працювати із Зеленським та будуть з ним працювати.

Також президент США Дональд Трамп «не може повірити», що назвав очільника України Володимира Зеленського «диктатором».

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Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна

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