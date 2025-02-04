Іран шукає варіанти прискореного створення ядерної зброї – NYT

На тлі погроз з боку США Іран готує створення нової «швидкої» ядерної зброї

Іран шукає швидких шляхів створення ядерної зброї – за кілька місяців, а не за рік чи більше. Про це пише The New York Times із посиланням на джерела, знайомі з розвідданими.

Секретна група іранських учених працює над пошуком методів швидкого перетворення запасів ядерного палива на зброю на випадок, якщо прискорити створення бомби вимагатиме уряд. Газета зазначає, що збагаченого до 60% урану Тегерану вистачить на чотири-п'ять бомб – на збагачення урану до рівня 90% потрібно більше часу.

Це відбувається на тлі зміни влади у Білому домі: новий президент Дональд Трамп у свій перший термін вийшов із «ядерної угоди» з Іраном, що передбачала відмову Тегерана від розробки ядерної зброї в обмін на зняття з неї санкцій.

Джерела газети кажуть, що влада Ірану не ухвалила рішення про розробку ядерної зброї. Проте, зазначає The New York Times, із відомостей розвідки випливає, що Тегеран шукає нові способи стримування та захисту від можливих атак Ізраїлю та США на тлі власної слабкості після ізраїльських ударів, ослаблення «Хезболли» та палестинського ХАМАСу та зміни влади у Сирії.

The New York Times зазначає, що в той час, як президент Ірану Масуд Пезешкіан прагне переговорів зі США, інші центри сили можуть займатися ядерними розробками.

«Президент Пезешкіан та Міністерство закордонних справ Ірану, швидше за все, нічого не знають про внутрішні ядерні розробки режиму», – зазначив експерт з Ірану Карім Саджадпур.

3 лютого держсекретар США Марко Рубіо заявив в інтерв'ю Fox News, що Вашингтону слід «чинити більший тиск на Іран, доки вони не припинять робити те, що вони роблять».

Раніше стало відомо, що Іран розробляє ядерні ракети, здатні дістатися Європи, оскільки радіус їх дії становитиме 3000 км. Проєкти для створення зброї країна отримала від Північної Кореї.