Трамп розмірковує про третій президентський термін

Наразі Конституція США прямо забороняє обіймати посаду президента більш ніж двічі

Президент США Дональд Трамп під час прийому у Білому домі з нагоди відзначення Місяця історії афроамериканського населення заговорив про переобрання на третій президентський термін.

Як пише The Hill, він запитав у гостей, чи варто йому у 2028 році знову балотуватися, а ті відповіли схвальними криками та скандуванням «Ще чотири роки!». Трамп в цей час усміхався, зауважує видання.

Трамп вже втретє обговорює з кимось ймовірність третього терміну. Попередні два рази були за присутності представників Республіканської партії у Конгресі.

Наразі Конституція США прямо забороняє обіймати посаду президента більш ніж двічі. Відповідна поправка за номером 22 була ухвалена після смерті Франкліна Делано Рузвельта, який став єдиним в історії країни президентом з чотирма перемогами на виборах

Раніше конгресмен-республіканець Енді Оглз вніс до Палати представників подання щодо поправки до конституції, яка б дозволила Трампу – причому виключно йому – ще раз брати участь у виборах. Проте ймовірність ухвалення такої поправки є вкрай малою.

«Главком» повідомляв, що президент США Дональд Трамп на тлі нещодавніх перемовин Штатів та Росії у Саудівській Аравії заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито має лише 4% рейтингу підтримки.

Також Дональд Трамп висловив занепокоєння через відмову української сторони від його пропозиції щодо інвестицій у корисні копалини.