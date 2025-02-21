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Трамп розмірковує про третій президентський термін

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Трамп розмірковує про третій президентський термін
Трамп вже втретє обговорює з кимось ймовірність третього терміну
фото: BBC

Наразі Конституція США прямо забороняє обіймати посаду президента більш ніж двічі

Президент США Дональд Трамп під час прийому у Білому домі з нагоди відзначення Місяця історії афроамериканського населення заговорив про переобрання на третій президентський термін.

Як пише The Hill, він запитав у гостей, чи варто йому у 2028 році знову балотуватися, а ті відповіли схвальними криками та скандуванням «Ще чотири роки!». Трамп в цей час усміхався, зауважує видання.

Трамп вже втретє обговорює з кимось ймовірність третього терміну. Попередні два рази були за присутності представників Республіканської партії у Конгресі.

Наразі Конституція США прямо забороняє обіймати посаду президента більш ніж двічі. Відповідна поправка за номером 22 була ухвалена після смерті Франкліна Делано Рузвельта, який став єдиним в історії країни президентом з чотирма перемогами на виборах

Раніше конгресмен-республіканець Енді Оглз вніс до Палати представників подання щодо поправки до конституції, яка б дозволила Трампу – причому виключно йому – ще раз брати участь у виборах. Проте ймовірність ухвалення такої поправки є вкрай малою.

«Главком» повідомляв, що президент США Дональд Трамп на тлі нещодавніх перемовин Штатів та Росії у Саудівській Аравії заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито має лише 4% рейтингу підтримки. 

Також Дональд Трамп висловив занепокоєння через відмову української сторони від його пропозиції щодо  інвестицій у корисні копалини.

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Теги: США вибори Конституція Дональд Трамп президент

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