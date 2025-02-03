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США відновили постачання зброї Україні – Reuters

Іванна Гончар
glavcom.ua
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США відновили постачання зброї Україні – Reuters
США знову постачають зброю Україні
фото: Reuters

Фракції Білого дому розходяться в думках щодо масштабів військової підтримки для Києва

Сполучені Штати Америки відновили постачання зброї Україні після короткої паузи. Це сталося на вихідних, пише видання Reuters, посилаючись на інформацію від чотирьох обізнаних джерел.

Повідомляється, що постачання зброї відновлено після того, як Білий дім відмовився від своєї початкової оцінки щодо припинення будь-якої допомоги Україні. Джерела Reuters зазначили, що всередині адміністрації США позиції декількох фракцій розходяться щодо того, якою мірою країна повинна продовжувати допомагати Києву зброєю з американських запасів.

Допомога США щодо озброєння Україні була частково спрощена завдяки використанню президентських повноважень скорочення, які дозволяють президенту швидко передавати зброю та обладнання зі запасів США в інші країни без необхідності схвалення Конгресу. Відтоді, як Дональд Трамп вступив на посаду президента США, інформації про відправку збої Україні не було оголошено, але вважалося, що відправлення, дозволені Джо Байденом, продовжуватимуть надходити.
 
«Виявлення короткої паузи є першою зовнішньою ознакою інтенсивності дискусії в адміністрації Трампа. Адміністрація Трампа не надіслала чіткого повідомлення про те, чи продовжить вона надавати значну військову допомогу Україні в її боротьбі з повномасштабним вторгненням Росії. З початком війни в Україні, США надали Києву військову допомогу на мільярди доларів, включаючи артилерійські системи, боєприпаси та протитанкові ракети», – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що останній рік президентського терміну Джо Байдена ухвалення рішень про постачання зброї Україні гальмувалося через внутрішні дебати про ризики ескалації у відносинах із Росією. Найбільші проблеми з затримкою постачання американських озброєнь Україні виникли в місяці, коли Конгрес гальмував схвалення $60 млрд підтримки союзників США. Але цьому також сприяли занепокоєння щодо того, чи має США достатньо запасів озброєнь.

До слова, США переправили приблизно 90 ракет-перехоплювачів системи Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі для подальшої доставки в Україну. 

Також повідомлялось, що Сполучені Штати Америки передають Україні новий пакет військової допомоги на $500 млн. До нього ввійдуть, зокрема, ракети та боєприпаси. Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання «Рамштайну».

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Теги: Дональд Трамп боєприпаси озброєння війна США зброя

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