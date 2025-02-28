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Трамп не вірить, що Путін відновить війну в Україні після мирної угоди

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Трамп не вірить, що Путін відновить війну в Україні після мирної угоди
Трамп: Я не вірю, що Путін порушить своє слово
фото: Укрінформ

Дональд Трамп заявив, що переговори про припинення вторгнення Росії в Україну дуже просунулися

Президент США Дональд Трамп Трамп не вірить, що президент Росії Володимир Путін порушить мирну угоду щодо України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

За словами Трампа, переговори про припинення вторгнення Росії в Україну дуже просунулися. Президент США впевнений, що Путін не буде відновлювати війну в Україні, якщо вдасться досягти перемир’я.

«Я не вірю, що він порушить своє слово. Не думаю, що він повернеться до війни проти України, коли ми укладемо угоду. Я вважаю, що угода відбудеться», – сказав Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський найкращий президент України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TND.

Трамп зазначив, що США хочуть працювати із Зеленським та будуть з ним працювати.

«Я маю добрі стосунки з ним, хоча вони трохи загострилися через питання фінансування України. Він уже на шляху до США і ми підпишемо угоду разом», – Трамп.

Також президент США Дональд Трамп «не може повірити», що назвав очільника України Володимира Зеленського «диктатором». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію у Білому Домі під час зустрічі Трампа із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає Reuters.

Так, журналісти запитали Трампа, чи досі він вважає Зеленського диктатором. На що він відповів: «Чи говорив я це? Я не можу повірити, що міг би таке сказати».

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

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Теги: путін Дональд Трамп президент переговори війна Україна США росія

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