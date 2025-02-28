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Що таке Aukus? Трамп втрапив у новий конфуз (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Що таке Aukus? Трамп втрапив у новий конфуз (відео)
Спілкування Дональда Трампа з пресою, у ході зустрічі з прем'єром Британії Кіром Стармером
фото: скрін із відео

Очільник США забув про існування оборонного союзу Aukus

Президент США Дональд Трамп забув про існування оборонного союзу Aukus. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його слова під час спілкування з пресою, у ході зустрічі з прем'єром Британії Кіром Стармером.

– «Ви будете обговорювати Aukus?», – запитали Трампа.

– «А що це таке?», – відповів він.

Згодом йому нагадали, що це військовий альянс США, Великої Британії та Австралії.

Після чого президент США додав, що це питання обговорять. – «Так, у нас дуже добрі відносини з Австралією».

Aukus – абревіатура назв країн Australia, United Kingdom, United States – тристоронній оборонний пакт, утворений Австралією, Великою Британією і США 15 вересня 2021 року. Деякі аналітики та ЗМІ також охарактеризували альянс як спосіб захисту Тайваню від китайського експансіонізму. У рамках альянсу військово-морський флот Австралії вперше отримав можливість будувати атомні підводні човни.

Угода охоплює такі ключові області як штучний інтелект, кібервійна, потенціал підводного флоту і потенціал удару на далекі відстані. Вона також включає ядерний компонент.

Угода зосереджена на військовому потенціалі, відокремлюючи його від альянсу Five Eyes з обміну розвідданими, до якого також входять Нова Зеландія і Канада.

Нагадаємо, 15 вересня 2021 року президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон в ході відеоконференції оголосили про підписання так званого «пакту Aukus» – це нове партнерство в області оборони і безпеки, створене для протидії в Індо-Тихоокеанському регіоні Китаю.

Одразу після створення нового альянсу Австралія скасувала контракт на поставку дванадцяти підводних човнів з Франції, щоб купити їх у США. У відповідь Франція назвав дії союзників «ударом в спину» і заявила про відкликання відкликання послів із США та Австралії для консультацій через скандал з підводними човнами.

У 2023 році стало відомо, що лідери США, Австралії та Великої Британії мають намір оприлюднити плани щодо надання Австралії атомних підводних човнів, що є серйозним поштовхом проти амбіцій Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Угода, відома як пакт Aukus, матиме кілька етапів: принаймні один американський підводний човен відвідуватиме австралійські порти в найближчі роки і закінчиться проект наприкінці 2030-х років, коли новий клас підводних човнів буде побудований за британським дизайном і американською технологією.

До слова, нещодавно Трамп заявив, що не пам’ятає, що називав диктатором Зеленського. Журналісти запитали Трампа, чи досі він вважає Зеленського диктатором. На що він відповів: «Чи говорив я це? Я не можу повірити, що міг би таке сказати».

Хоча до цього він заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів».

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Теги: Дональд Трамп Австралія Канада Франція скандал Нова Зеландія президент США

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