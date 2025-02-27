Дефіцит яєць у США схвилював Трампа: на які заходи піде влада

Міністр сільського господарства каже, що США докладуть зусиль для зниження цін на яйця

Міністерство сільського господарства США оголосило про виділення мільярда доларів на заходи, спрямовані на боротьбу з дефіцитом курячих яєць, внаслідок якого ціни на популярний продукт харчування зросли протягом року в середньому більш ніж на 50%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Des Moines Register.

Міністр сільського господарства США Брук Роллінз оголосила 27 лютого, що Міністерство сільського господарства США виділить $1 млрд на боротьбу з пташиним грипом, основною причиною, чому споживачі борються з цінами на яйця, які, за прогнозами нового звіту, цього року зростуть на 41%.

Роллінз сказала, що США розглядатимуть імпорт яєць, щоб «скоротити витрати на яйця в короткостроковій перспективі», але тільки якщо імпорт відповідатиме «суворим стандартам безпеки США» і не «загрожуватиме доступу американських фермерів до ринків у майбутньому».

Основною причиною дефіциту стала епідемія пташиного грипу, яка розпочалася на американських птахофермах на початку 2022 року.

«Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, вірус, який в основному поширюється мігруючими дикими птахами, призвів до знищення близько 130 млн курей-несучок за останні три роки. Загалом було знищено 166 млн курей, індиків та інших птахів, щоб запобігти поширенню хвороби», – пише видання.

Штат Айова, найбільший виробник яєць у країні, сильно постраждав від нинішнього спалаху, втративши близько 30 млн птахів з початку 2022 року, включаючи майже 29 млн курей-несучок, свідчать дані USDA.

Спалах пташиного грипу «спустошив американських птахівників і скоротив пропозицію яєць», – написала Роллінз у своїй статті Wall Street Journal.

«Це не просто інфляція. Ціни на продукти зросли більш ніж на 20% під час президента Байдена, але середня ціна дюжини яєць зросла на 237%, з $1,47 у січні 2021 року до $4,95 минулого місяця», – зазначила у публікації Роллінз.

Яєчна криза у США

Через заборону США застосування іноземної вакцини єдиним способом боротьби залишається знищення поголів'я птиці у разі виявлення навіть одиничного зараження на фермі.

Понад $500 млн із виділеної суми призначено на здійснення заходів щодо запобігання зараженням. $400 млн фермери отримають як компенсації, 100 млн піде на дослідження, пов'язані з вакциною від пташиного грипу. США, за словами міністра сільського господарства Брук Роллінс, ведуть переговори з кількома країнами з метою забезпечити екстрений імпорт яєць як тимчасовий захід для задоволення внутрішнього попиту.

Різке зростання цін на яйця перетворюється на політичну проблему для адміністрації Дональда Трампа. У середу президент Трамп дав зрозуміти, що дозвіл на вакцини є пріоритетом для нього. «Яйця – це катастрофа», – заявив президент Трамп на першому засіданні свого кабінету.

Глава міністерства сільського господарства не очікує падіння цін на яйця протягом кількох місяців. «Я звертаюся до кожної родини, яка має проблеми з купівлею яєць: ми чуємо вас, ми боремося за вас, ми організуємо допомогу», – йдеться в заяві Брук Роллінс.

Нагадаємо, поточного 2025 року яйця в США можуть подорожчати ще на 41,1%. Таке різке зростання цін прогнозують в Мінсільгоспі країни.

До слова, Туреччина зорієнтувалась у ситуації із дефіцитом, і з початку 2025 року вже експортувала близько 15 тисяч тонн яєць до США. Очікується, що цього року Туреччина поставить до США приблизно 420 мільйонів яєць, порівняно з приблизно 70 мільйонами зазвичай.