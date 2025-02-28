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Трамп повідомив час початку зустрічі із Зеленським

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Трамп повідомив час початку зустрічі із Зеленським
Трамп: Я поважаю президента Зеленського, українці билися дуже сміливо
фото: Слово і діло

Президент США Дональд Трамп сподівається на серйозну зустріч

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський, 28 лютого, проведуть зустріч у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прес-конференцію Трампа з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

За словами Трампа, зустріч розпочнеться об 11-й ранку. Президент США сподівається на серйозну зустріч.

Також американський президент відзначив сміливість українців та висловив повагу до Зеленського.

«Я поважаю президента Зеленського, українці билися дуже сміливо. Ми надали величезну кількість спорядження, сподіваюся, що воно було корисним», – сказав Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський найкращий президент України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TND.

Трамп зазначив, що США хочуть працювати із Зеленським та будуть з ним працювати.

«Я маю добрі стосунки з ним, хоча вони трохи загострилися через питання фінансування України. Він уже на шляху до США і ми підпишемо угоду разом», – Трамп.

Також президент США Дональд Трамп «не може повірити», що назвав очільника України Володимира Зеленського «диктатором». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію у Білому Домі під час зустрічі Трампа із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає Reuters.

Так, журналісти запитали Трампа, чи досі він вважає Зеленського диктатором. На що він відповів: «Чи говорив я це? Я не можу повірити, що міг би таке сказати».

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

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Теги: США Дональд Трамп українці Володимир Зеленський президент Вашингтон

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