Трамп закрив Україні шлях до НАТО, – CBS News

Президент США також торкнувся питання російської окупації українських територій, заявивши, що Україна «може стати російською в майбутньому, або може не стати»

Президент США вважає непрактичною і малоймовірною перспективу вступу України до альянсу. Про це повідомляє CBS News.

У середу, 12 лютого, Дональд Трамп зазначив, що не заперечує проти зняття питання про вступ України до НАТО з порядку денного, вважаючи це «непрактичним». Крім того, президент США також торкнувся питання російської окупації українських територій, заявивши в інтерв'ю Fox News, що Україна «може стати російською в майбутньому, або може не стати».

За інформацією CBS, повернення Трампа до влади викликало занепокоєння в Києві через можливе припинення американської військової допомоги. Він дав зрозуміти, що подальша підтримка США може залежати від того, чи погодиться Україна на торговельну угоду, яка надасть Вашингтону доступ до її рідкоземельних металів.

«Ми вкладаємо величезні кошти, і я сказав, що хочу їх повернути. Я сказав їм, що хочу еквівалентну суму, приблизно $500 млрд у вигляді рідкоземельних металів. Вони фактично погодилися на це, тож принаймні ми не виглядаємо дурнями» , – заявив Трамп у коментарі Fox News.

З 2022 року США надали Україні понад 65 мільярдів доларів військової допомоги, згідно з даними Державного департаменту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 12 лютого. Про це Трамп повідомив у Truth Social.

Так, президенти країн обговорили Україну та Близький схід.

«Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем. Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно воювали разом у Другій світовій війні, пам'ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато! Кожен з нас говорив про сильні сторони наших народів і про велику користь, яку ми колись матимемо від спільної роботи», – йдеться у дописі.

Трамп заявив, що вони «домовилися працювати разом, дуже тісно, в тому числі відвідувати країни один одного». За його словами, команди країн «негайно розпочнуть переговори».

Потім президент України Володимир Зеленський підтвердив розмову із президентом США Дональдом Трампом. Про це йдеться на офіційних ресурсах глави держави.

«Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом», – йдеться у повідомленні.