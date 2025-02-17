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Трамп планує дозволити Європі купувати американську зброю для України

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Трамп планує дозволити Європі купувати американську зброю для України
Раніше Дональд Трамп висловлював упевненість, що Володимир Путін нібито прагне зупинити бойові дії в Україні
фото з відкритих джерел

«Це «відкриває двері» для того, щоб Україна мала доступ до зброї, навіть якщо Трамп припинить для України допомогу США»

Президент США Дональд Трамп готовий дозволити Європі купувати для України американську зброю. Він ствердно відповів на запитання журналістів про цю перспективу, передає Bloomberg.

Видання пише, що це «відкриває двері» для того, щоб Україна мала доступ до зброї, навіть якщо Трамп припинить для України допомогу США.

Але наразі невідомо, чи втілиться ця імовірність в життя. Трамп виступає за якнайшвидше припинення вогню в Україні – у Києві побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти угоду, не враховуючи українські інтереси, зазначає Bloomberg. Водночас американський президент не раз казав про те, що Європа зобовʼязана вкладати більше коштів на війну в Україні.

Раніше Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що США та Росія не можуть самостійно домовитися про припинення війни в Україні без участі європейських країн. Він наголосив, що гарантії безпеки без Європи неможливі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп впевнений, що Володимир Путін прагне зупинити бойові дії в Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Трамп зазначив, що бачить прагнення Путін зупини війну. Також, за словами президента США, переговори відбуватимуться за участі президента України Володимира Зеленського.

Також стало відомо, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію. Також міжнародні інформаційні агенції повідомили, що офіційні особи США і Росії вирушили до Саудівської Аравії, щоб розпочати переговори щодо України, і така зустріч має відбутися найближчими днями.

Напередодні з'ясувалося, що Саудівська Аравія підтримала ідею проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на своїй території. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Саудівській Аравії. При цьому глава Білого дому додав, що, ймовірно, відвідає Росію і чекатиме на Путіна в США.

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Теги: росія путін Європа Дональд Трамп Саудівська Аравія Україна президент Олаф Шольц переговори

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