Спецпредставник Трампа вирушає ввечері до Києва – Reuters

Раніше президент України заявляв, що спеціальний представник США прибуде до Києва 20 лютого

Келлог проведе зустрічі з вищим керівництвом України

Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог вирушає сьогодні, 18 лютого, з офіційним візитом до України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Як повідомило агентству знайоме з графіком високопосадовця джерело, представник Дональда Трампа вирушає до Києва сьогодні ввечері. Візит Келлога передбачає обговорення подальшої стратегії американсько-українських відносин та оцінку ситуації безпосередньо на місці.

Упродовж дводенного візиту Келлог проведе зустрічі з вищим керівництвом України, включаючи президента та міністра оборони. Основними темами обговорення стануть питання безпеки, оборонної співпраці та економічної підтримки.

Як відомо, президент Володимир Зеленський повідомив, що 20 лютого до України прибуде спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Його візит триватиме кілька днів.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США заявив, що ніхто не нав’язуватиме президенту України Володимиру Зеленському мирну угоду. За словами Келлога, питання мирної угоди вирішуватиметься у співпраці з українською стороною, і остаточне рішення залишається за Києвом.

До слова, Туреччина запропонувала РФ та Україні допомогу в укладанні миру, а саме провести переговори на її території.