Розвіддані про плани РФ та наслідки атаки: Зеленський провів засідання Ставки

Учасники засідання розглянули підготовку до проведення наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн»

Сьогодні, 10 лютого, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники засідання розглянули поточну ситуацію на передовій. Крім того, керівництво розвідки доповіло про дії та плани російської армії. Про це повідомляє пресслужба президента.

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Учасники засідання заслухали ситуацію щодо захисту українських позицій на Донеччині – в районі Бахмута, Вугледара, а також у районі Кремінної на Луганщині та на інших ділянках фронту, де тривають активні бойові дії. Керівництво розвідки доповіло про дії РФ та її плани на найближчу перспективу.

«На засіданні Ставки розглянули ефективність протидії сил ППО України сьогоднішній масованій ракетній атаці держави-терориста. Було дано необхідні доручення щодо ліквідації наслідків ракетних влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

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Окремо учасники засідання розглянули підготовку до проведення наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» з урахуванням домовленостей, досягнутих президентом Зеленським під час нещодавніх закордонних візитів.

Нагадаємо, триває триста п’ятдесят друга доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території нашої країни. За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. 61 крилату ракету знищено нашими захисниками. Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, з яких – із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136». Зокрема в, по цивільній інфраструктурі.