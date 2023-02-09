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Велике турне Зеленського: оплески – окремо, винищувачі – окремо

ТЕМА ТИЖНЯ
Наталія Сокирчук glavcom.ua
Велике турне Зеленського: оплески – окремо, винищувачі – окремо
Зеленський просив європейців не затягувати із допомогою і не боятися надати Україні винищувачі
Фото: Gazet van Antwerpen

Президент переконував європейців: потрібні літаки та далекобійні ракети

Президент України Володимир Зеленський здійснив другу закордонну поїздку за час великої війни. Першим був візит до Вашингтона наприкінці минулого року. Необхідність цих вояжів продиктована підготовкою Путіним нового наступу.

Тож Зеленському необхідно переконати партнерів дати нам якомога більше зброї, і зробити це якомога швидше. І, очевидно, ціллю номер один для нього було отримання винищувачів (зокрема, йдеться про F-16, F-35 та «Тайфун»).

Своє велике європейське турне президент розпочав із Великої Британії. До Лондона український лідер прибув літаком Королівських військово-повітряних сил. Associated Press так описує появу гостя з Києва в британському парламенті: «Зеленського зустріли оплесками та вигуками «Слава Україні!». Він має широку підтримку як консервативного уряду, так і опозиційних сил».

Під час виступу в парламенті Великої Британії Зеленський подякував главі уряду країни Ріші Сунаку та його попереднику Борису Джонсону за підтримку
Під час виступу в парламенті Великої Британії Зеленський подякував главі уряду країни Ріші Сунаку та його попереднику Борису Джонсону за підтримку
Фото: ВВС

На свій виступ Зеленський привіз шолом бійця ЗСУ.

Сполучене Королівство надіслало Україні зброю та обладнання на понад 2 млрд фунтів стерлінгів ($2,5 млрд).

«Король – це пілот ВПС, а в Україні сьогодні кожен пілот ВПС — король», – сказав Зеленський і нагадав, що король Чарльз ІІІ є кваліфікованим військовим пілотом. Так він закцентував на основній темі свого візиту. Шолом президент подарував Ліндсею Гойлу, спікеру Палати громад.

Представляючи спікеру парламенту серу Ліндсі Хойлу шолом пілота-винищувача, Зеленський продемонстрував напис на ньому: «У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її»
Представляючи спікеру парламенту серу Ліндсі Хойлу шолом пілота-винищувача, Зеленський продемонстрував напис на ньому: «У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її»
Фото: ВВС

За тим Зеленський вирушив до Парижа, де зустрівся одразу з двома європейськими лідерами: президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

У Франції на Зеленського також чекав дуже теплий прийом. На знак дружби та особливої підтримки Макрон нагородив нашого президента орденом Почесного легіону – за мужність і самовідданість. Макрон завірив, що Франція і Європейський Союз хочуть продовжувати «зусилля з постачання зброї», а Олаф Шольц високо оцінив «мужність та відвагу» українців.

9 лютого вранці Зеленський вже вирушим до Брюсселя, там він виступив у Європарламенті.

Перед тим, як дати йому слово, президентка Європарламенту Роберта Метсола звернулася до країн-членів ЄС із закликом якомога оперативніше надати Україні далекобійні системи і бойові літаки.

«Ми знаємо про жертву, яку ваш народ платить за Європу, і ми маємо вшанувати не тільки словами, а й справами: політичною волею спростити торгівлю, пришвидшити вступ до ЄС, допомогти коштами вашим людям,  допомогою у відбудові, навчанням для ваших військових, військовим обладнанням і захисними системами, які вам потрібні для перемоги», – зазначила вона.

Європарламентарі  зустрічали главу української держави оваціями, вся переповнена зала  відповідала «Героям Слава!» на слова Зеленського «Слава Україні!».  Заради справедливості відзначимо: не усі були раді бачити українського лідера. Так, користувачі соцмереж звернули увагу: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виявився єдиним, хто не вітав оплесками Зеленського.

Під час виступу Зеленський переконував європейців, що літаки-винищувачі та ракети далекого радіусу дії є надзвичайно важливим доповненням до танків. Офіційних обіцянок допомогти нам винищувачами немає, проте  президент обнадіяв українців: «Щодо винищувачів є певні позитивні рішення, які залишилися за лаштунками, не хочеться попереджати РФ», — так він відповів на запитання журналістів.

Після виступу у Європарламенті президент взяв участь у Форумі лідерів 27 країн ЄС.

Під час візиту до Британії Зеленський відвідав українських військових, які проходили військову підготовку в містечку Дорсет
Під час візиту до Британії Зеленський відвідав українських військових, які проходили військову підготовку в містечку Дорсет
Фото: AFP
Щоденна газета

«Поворот у відносинах Зеленського з Францією та Німеччиною»

Американське видання у своєму репортажі з Франції так описує початок зустрічі глав української та французької держав: «Зеленського на сходах Єлисейського палацу зустрів дружніми обіймами Макрон... Цей візит знаменує поворот у відносинах Зеленського з Францією та Німеччиною».

В Україні на початку війни ці країни вважали вельми пасивними щодо допомоги, йдеться у матеріалі.

«У своєму фірмовому світшоті сіро-оливкового кольору, Зеленський закликав союзників доставити літаки в Україну, сказавши, що бойові літаки будуть «крилами для свободи», – пише Los Angeles Times.

Макрон вітає Зеленського у Франції
Макрон вітає Зеленського у Франції
Фото: Twitter/Emmanuel Macron

«Україна може розраховувати на Францію, її європейських партнерів і союзників. Росія не може і не повинна перемогти», – сказав Макрон перед робочою вечерею.

Щоденна газета

«Цілковита зміна риторики Макрона»

Теплий прийом Зеленського у Франції означає цілковиту зміну риторики президента Еммануеля Макрона. У перші місяці повномасштабного вторгнення РФ бажання глави французької держави продовжувати діалог із диктатором Путіним викликало несхвалення у Східній Європі.

Відтоді він змінив свою риторику із «зупинити ескалацію в Україні» на заклику «перемоги для України».

Володимир Зеленський – Le Figaro: «Якщо Путін виграє цю війну, він розпочне нову те саме в іншому місці»
Володимир Зеленський – Le Figaro: «Якщо Путін виграє цю війну, він розпочне нову те саме в іншому місці»

«Я думаю, що він змінився. І що цього разу він змінився по-справжньому. Адже саме він відкрив двері танковим поставкам. Він також підтримав кандидатуру України в ЄС», – зазначив Володимир Зеленський в інтерв’ю Le Figaro, опублікованому у день візиту.

Телерадіомовна корпорація

«Бурхливі оплески – окремо, винищувачі – окремо»

«Попри щирість і тепло прийому, британський прем'єр Ріші Сунак не дав Зеленському конкретних обіцянок щодо бойових літаків», – пише ВВС.

Ба більше: надії на позитивне для України рішення мало. Видання зазначає, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес обмірковує це питання, водночас у парламенті визнають: це «довгострокове рішення», і «підготовка пілотів може затягтися на роки».

«Теоретично британці можуть надати Україні певну кількість старих літаків, включаючи два десятки винищувачів «Тайфун», але приведення їх в бойову готовність може зайняти час. Для їх обслуговування та ремонту потрібна непроста інфраструктура, якої в Україні немає», – пише видання.

«Але головне – це потенціал ескалації конфлікту. З початку війни Москва не раз застерігала Захід від постачання зброї України, називаючи це провокаціями та загрожуючи відповіддю. У який саме момент в Кремлі зроблять висновок, що Рубікон перейдено?», – йдеться у статті.

Той самий омріяний F-16
Той самий омріяний F-16
Фото: US Air Force

Оглядач ВВС Кріс Мейсон, який спостерігав за виступом Зеленського в британському парламенті, сказав, що його головний меседж – «дякую за допомогу, але нам треба ще, і багато» – був «прикрашений захоплюючою риторикою колишнього актора, який відчуває себе комфортно на публічній сцені та розуміється на театральних постановках».

Телевізійна служба новин

«Надія на F-16 є»

Нідерландське видання Rtl nieuws підкреслює неоднозначність позиції Європи щодо надання Україні винищувачів: «Прем'єр-міністр (Марк) Рютте каже «ні» постачанню F-16 для України, але водночас наголошує, що переговори на цю тему мають відбуватися таємно».

«Україна сподівається на більше. Після поставки західних танків, які мають забезпечити прорив фронту на сході Донбасу, країна терміново просить про поставку бойової авіації», – йдеться у статті.

У матеріалі також зазначається, що візит Зеленського до Європи заздалегідь не анонсувався і загалом «був оповитий таємницею» з міркувань безпеки.

Щотижневий журнал

«Перетнути чергову червону лінію»

Американський Newsweek опублікував матеріал під заголовком «Зеленський штовхає Європу перетнути чергову червону лінію». Так, видання нагадує, що досі тема про надання нам винищувачів була такою собі «червоною лінією», яку Захід не наважувався перетнути.

«Посольство Росії в Лондоні заявило, що Москва «знайде відповідь на будь-які недружні дії британської сторони», і попередило, що надання винищувачів буде сприйматися як ескалація», – пише видання.

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єру Бельгії Александру де Кро і королю Бельгіії Філіпу (посередині) за військову допомогу Україні
Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єру Бельгії Александру де Кро і королю Бельгіії Філіпу (посередині) за військову допомогу Україні
Фото: Belga

«Прибувши до Парижа в середу ввечері, щоб зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, Зеленський сказав, що дві європейські країни мають можливість «змінити правила гри». Макрон сказав українському лідеру, що Росія «не може і не повинна виграти цю війну», додавши «поки Росія продовжує атакувати, ми будемо надавати необхідну військову підтримку для збереження України та її майбутнього», – йдеться у статті.

Зеленський і Шольц ненароком сплутали прапори, трибуни і обмінялися посмішками через цей милий конфуз
Зеленський і Шольц ненароком сплутали прапори, трибуни і обмінялися посмішками через цей милий конфуз
Фото: АР
Газета

«Ворог пильнує»

Французьке видання Le Monde зауважує: Росія уважно стежить за переміщеннями Зеленського.

«У середу російське державне телебачення показало траєкторію польоту літака британських військово-повітряних сил, яким Зеленський летів до Лондона, зроблену відповідно до інформації на сайті моніторингу польотів. Ведучий російського телеканалу зазначив, що літак вилетів з польської авіабази в Жешуві, яка є хабом для поставок західної зброї в Україну», – йдеться у статті.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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Теги: політика війна Бельгія Франція Велика Британія саміт Європейський союз Володимир Зеленський

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