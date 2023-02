Велике турне Зеленського: оплески – окремо, винищувачі – окремо

Президент України Володимир Зеленський здійснив другу закордонну поїздку за час великої війни. Першим був візит до Вашингтона наприкінці минулого року. Необхідність цих вояжів продиктована підготовкою Путіним нового наступу.

Тож Зеленському необхідно переконати партнерів дати нам якомога більше зброї, і зробити це якомога швидше. І, очевидно, ціллю номер один для нього було отримання винищувачів (зокрема, йдеться про F-16, F-35 та «Тайфун»).

🇪🇺🇺🇦 Welcome to Brussels, dear @ZelenskyyUa



The heart of the European family, in which Ukraine belongs.



We will support Ukraine every step of the way towards our Union. pic.twitter.com/eELXeZYmM5