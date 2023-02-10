Зеленський зустрівся із Дудою в Жешуві
Глави держав обговорили останні візити Зеленського до європейських столиць
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Жешуві з польським лідером Анджеєм Дудою. Про це повідомляє канцелярія польського президента.
Глави держав обговорили останні візити Зеленського до європейських столиць, ситуацію на фронті, а також спільну координацію подальших дій.
«Президент України розповів про свою нещодавню дипломатичну діяльність у Брюсселі та інших європейських столицях. Переговори також стосувалися безпеки в регіоні», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський був з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.
До цього він був із робочим візитом у Великій Британії. Вчора він відвідав Брюссель.
Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.
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