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Повітряні сили назвали головні цілі росіян під час обстрілів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили назвали головні цілі росіян під час обстрілів
Росіяни атакують військові об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури України
фото з відкритих джерел

Загарбники комбінують різні засоби ураження

Російські загарбники не змінювали тактику ракетних обстрілів України. Їхніми основними цілями залишаються військові, інфраструктурі об'єкти, оборонні підприємства та військова техніка. Про це повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі «РБК-Україна».

«Хибно говорити про те, що ворог змінив тактику ракетних атак. Можна говорити про зміну вектору атак, інтенсивності, характеру цілей», – сказав він.

Водночас, за його словами, тактика в них зараз залишається незмінною – комбінація різних засобів ураження, щоб розсередити увагу нашої протиповітряної оборони.

«Зараз у росіян є визначені цілі, у кожної свій пріоритет – це наші військові об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, важливі стратегічні об’єкти, оборонні підприємства, склади, скупчення військ і особливо, західна техніка і боєприпаси», – додав Ігнат.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня Повітряні сили знищили 19 з 22 «Шахедів», якими Росія атакувала територію України.  Також було  ліквідовано три із шести ракет «Калібр». Окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі.

Загалом було зафіксовано пуски 22 «Шахедів» та шести «Калібрів». Цієї ночі в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через активність ворожої авіації. У Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунав вибух, поблизу Києва працювали сили протиповітряної оборони.

Теги: вибух росія окупанти військові військова техніка Україна ворог війна обстріл

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