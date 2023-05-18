Київ залишається маніакальною і недосяжною ціллю Путіна – Данілов

За словами Данілова, Кремль намагається підняти рівень патріотизму серед росіян масованими атаками на Київ

Кремль намагається підняти рівень патріотизму серед росіян масованими атаками на Київ. Водночас столиця України залишається маніакальною ціллю російського диктатора. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов у Twitter.

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«Київ залишається маніакальною і недосяжною цілю Путіна. Символічні місця Києва - мета російських ракетних обстрілів. Безглузді й супервитратні для РФ атаки на столицю необхідні кремлю для підняття градуса патріотичної істерії всередині країни», – заявив Данілов.

При цьому секретар РНБО наголошує, що серед росіян розвивається процес розпачу і розчарування владою. Причиною цього, на його думку, є провал наступу та численні невдачі окупантів на фронті.

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Нагадаємо, російського диктатора Володимира Путіна не врятує мережа його бункерів. Коли почнуться масштабні політичні процеси на території Росії, диктатора Володимира Путні вже нічого не врятує, навіть його бункери. Про це заявив представника Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

До слова, триває 449-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.