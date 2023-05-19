Влада повідомила подробиці нічної атаки на Київ

Столиця пережила десяту повітряну атаку за травень

Ворог знову тероризував Київ безпілотниками Shahed. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, це була десята повітряна атака на столицю за 19 днів травня з інтервалом між останніми – менше доби.

За попередніми даними, рашисти знову запустили по столиці баражуючі боєприпаси Shahed.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«З тактичного огляду, це був напад у кілька хвиль, з короткими інтервалами між атаками. Такою тактикою кремлівське зло намагається виснажити нашу ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення. Не дочекаються! Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено!», – ідеться в повідомленні

Дані оперативного зведення КМВА оновлюються й уточнюються.

Нагадаємо, повітряна тривога в Києві та області тривала з 00:01 до 04:17, а приблизно о 02:20 майже на двадцять хвилин охопила всю Україну. Навколо повітряного простору Києва працювали сили протиповітряної оборони.

Крім того, у ніч на 19 травня в Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух під час повітряної тривоги.