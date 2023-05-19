Влада повідомила подробиці нічної атаки на Київ
Столиця пережила десяту повітряну атаку за травень
Ворог знову тероризував Київ безпілотниками Shahed. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Як зазначається, це була десята повітряна атака на столицю за 19 днів травня з інтервалом між останніми – менше доби.
За попередніми даними, рашисти знову запустили по столиці баражуючі боєприпаси Shahed.
«З тактичного огляду, це був напад у кілька хвиль, з короткими інтервалами між атаками. Такою тактикою кремлівське зло намагається виснажити нашу ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення. Не дочекаються! Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено!», – ідеться в повідомленні
Дані оперативного зведення КМВА оновлюються й уточнюються.
Нагадаємо, повітряна тривога в Києві та області тривала з 00:01 до 04:17, а приблизно о 02:20 майже на двадцять хвилин охопила всю Україну. Навколо повітряного простору Києва працювали сили протиповітряної оборони.
Крім того, у ніч на 19 травня в Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух під час повітряної тривоги.
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