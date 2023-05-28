Атака на столицю: сили ППО знищили понад 40 безпілотників окупантів

Це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю

Ніч на 28 травня була неспокійною у Києві: ворог завдав наймасованішої з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме – баражуючими боєприпасами «Shahed». Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників російських загарбників.

За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.

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В Голосіївському районі через збиття дронів наступні наслідки:

уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну - госпіталізували;

виникло займання даху одного з ТРЦ;

виникла пожежа на території одного з будівництв;

також було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м. кв. , є один постраждалий.

В Печерському районі загорівся дах будинку. В Дарницькому районі, в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Зазначається. що на усіх місцях працюють відповідні екстрені служби. Дані оперативного зведення щодо потерпілих та руйнувань оновлюються і уточнюються постійно.

Як повідомлялося, у ніч на 28 травня окупанти атакували Київ.