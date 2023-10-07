Атака на українські міста та робота російської ППО: головне за ніч

Уночі 7 жовтня російська ППО нібито збила безпілотник, що летів на Москву

США наступного тижня оголосять про новий пакет озброєнь для України. У містах України лунали вибухи. Російські сили ППО нібито відбили атаку безпілотника, через що московські аеропорти припинили роботу. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 7 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

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США оголосять про новий пакет зброї для України

Наступного тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет зброї для України.

Раніше Пентагон завищив вартість зброї, поставленої в Україну, на $6,2 млрд через бухгалтерську помилку. Тож тепер на ці витрати Міноборони США має близько $5,4 млрд, наданих Конгресом раніше. Виявлені кошти дозволили адміністрації Байдена відправити Україні зброю, матеріали та боєприпаси, попри виключення нової допомоги Україні з тимчасового законопроєкту про бюджет.

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Склад наступного пакету допомоги все ще формується і має бути оголошений на 16-му засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі («Рамштайн»).

Російська атака на українські міста

У ніч на суботу, 7 жовтня, російські війська атакували Полтавщину. Звук вибуху було чути у Миргородському районі. Інформація щодо ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі зʼясовується. Попередньо без постраждалих.

У ніч на 7 жовтня в Одесі одразу після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в Одеській області.

Армія РФ атакувала Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами «Онікс», які випустили з тимчасово окупованого Криму. Ракети влучили у будівлю пансіонату в рекреаційний зоні та в зерносховище припортової інфраструктури.

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Унаслідок атаки РФ по Одещині постраждало чотири людини. Вони отримали поранення від уламків скла. Їм було надано всю необхідну медичну допомогу.

15-річний син Кадирова отримав звання «Герой Чеченської республіки»

15-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам, який побив чоловіка у СІЗО, отримав найвище звання – «Герой Чеченської республіки».

Адам Кадиров побив жителя Волгограда Микиту Журавеля, якого звинувачують у справі про спалення Корану. Лідер Чеченської Республіки Рамзан Кадиров підтвердив це, опублікувавши коротке відео, на якому зображено побиття.

«Герой Чеченської республіки» – найвища нагорода Чечні. Укази про її присудження підписує глава республіки. Кадиров сам нагородив свого неповнолітнього сина таким званням.

Московські аеропорти зупинили роботу

Уночі 7 жовтня, російська ППО нібито збила безпілотник в Істринському міському окрузі. Було відбито атаку безпілотника, що летів на Москву. Повідомляють, що попередньо, на місці падіння уламків руйнувань і постраждалих немає.

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У російській столиці аеропорти «Внуково» і «Шереметьєво» тимчасово не працюють.

Перенесено щонайменше дев'ять рейсів, а ще два скасовано. Вісім літаків зараз затримують свій виліт у «Домодєдово» і «Шереметьєво».