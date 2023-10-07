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Атака на українські міста та робота російської ППО: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака на українські міста та робота російської ППО: головне за ніч
Окупанти вдарили по Одещині ракетами «Онікс»
фото з відкритих джерел

Уночі 7 жовтня російська ППО нібито збила безпілотник, що летів на Москву

США наступного тижня оголосять про новий пакет озброєнь для України. У містах України лунали вибухи. Російські сили ППО нібито відбили атаку безпілотника, через що московські аеропорти припинили роботу. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 7 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

США оголосять про новий пакет зброї для України

Наступного тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет зброї для України.

Раніше Пентагон завищив вартість зброї, поставленої в Україну, на $6,2 млрд через бухгалтерську помилку. Тож тепер на ці витрати Міноборони США має близько $5,4 млрд, наданих Конгресом раніше. Виявлені кошти дозволили адміністрації Байдена відправити Україні зброю, матеріали та боєприпаси, попри виключення нової допомоги Україні з тимчасового законопроєкту про бюджет.

Склад наступного пакету допомоги все ще формується і має бути оголошений на 16-му засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі («Рамштайн»).

Російська атака на українські міста

У ніч на суботу, 7 жовтня, російські війська атакували Полтавщину. Звук вибуху було чути у Миргородському районі. Інформація щодо ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі зʼясовується. Попередньо без постраждалих.

У ніч на 7 жовтня в Одесі одразу після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в Одеській області.

Армія РФ атакувала Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами «Онікс», які випустили з тимчасово окупованого Криму. Ракети влучили у будівлю пансіонату в рекреаційний зоні та в зерносховище припортової інфраструктури.

Унаслідок атаки РФ по Одещині постраждало чотири людини. Вони отримали поранення від уламків скла. Їм було надано всю необхідну медичну допомогу. 

15-річний син Кадирова отримав звання «Герой Чеченської республіки»

15-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам, який побив чоловіка у СІЗО, отримав найвище звання – «Герой Чеченської республіки».

Адам Кадиров побив жителя Волгограда Микиту Журавеля, якого звинувачують у справі про спалення Корану. Лідер Чеченської Республіки Рамзан Кадиров підтвердив це, опублікувавши коротке відео, на якому зображено побиття. 

«Герой Чеченської республіки» – найвища нагорода Чечні. Укази про її присудження підписує глава республіки. Кадиров сам нагородив свого неповнолітнього сина таким званням. 

Московські аеропорти зупинили роботу

Уночі 7 жовтня, російська ППО нібито збила безпілотник в Істринському міському окрузі. Було відбито атаку безпілотника, що летів на Москву. Повідомляють, що попередньо, на місці падіння уламків руйнувань і постраждалих немає. 

У російській столиці аеропорти «Внуково» і «Шереметьєво» тимчасово не працюють.

Перенесено щонайменше дев'ять рейсів, а ще два скасовано. Вісім літаків зараз затримують свій виліт у «Домодєдово» і «Шереметьєво».

Теги: Адміністрація Президента бюджет Міноборони Рамзан Кадиров боєприпаси Пентагон робота безпілотник озброєння відео

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