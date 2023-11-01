Чернігівська міськрада віддала росіянам землю в оренду після повномасштабного вторгнення

Чернігівська міськрада уклала договір про оренду ділянки з росіянами у вересні 2022 року

Чернігівська міськрада уклала договори з громадянами РФ за ставкою в шість разів меншою, ніж мінімально можлива

Чернігівська міськрада уклала договір про оренду ділянки з громадянами РФ через пів року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну – у вересні 2022 року. Про це повідомляє Держаудитслужба.

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Також начальник управління земельних ресурсів Чернігівської міськради уклав договори з росіянами на дві присадибні ділянки за ставкою, значно нижчою, ніж мінімально можлива відповідно до чинного законодавства – 0,5 % нормативно-грошової оцінки землі (мінімальний розмір орендної плати в Україні – 3%).

«Договори на присадибні ділянки укладено з громадянами РФ за ставкою в шість разів меншою, ніж мінімально можлива відповідно до чинного законодавства», – йдеться в повідомленні.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні станом на травень 2022 року 26 750 земельних ділянок перебувають в оренді та 1002 – у власності компаній, які мають хоча б одного власника-резидента РФ.