Росіяни вдарили по Дніпру: є жертва

Росіяни вдарили по приватних будинках у селі Обухівка Дніпропетровської області

Сьогодні, 18 жовтня, російські загарбники обстріляли Дніпропетровську область. Окупанти поцілили по приватним будинкам Дніпровського району, є жертва та поранені. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ворог поцілив по приватних будинках у Дніпровському районі. Попередньо, загинула людина. Троє людей постраждали», – розповів він.

За словами голови ОВА, наслідки атаки уточнюємо. «Вже відомо про шість пошкоджених будинків. Деталі згодом», – додав Лисак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначив Єрмак, росіяни вдарили по приватних будинках у селі Обухівка Дніпропетровської області, є загибла 31-річна жінка.

Триває 602-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.