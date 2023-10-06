Не зупинив домашній арешт. Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП отримав ще одну підозру

Сьогодні Черкаську єпархію Московського патріархату очолює митрополит Черкаський і Канівський Феодосій (Снігірьов)

Служба безпеки України встановила нові факти злочинної діяльності керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП). Перебуваючи під домашнім арештом на час розслідування попередніх злочинів, він продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Як відомо, сьогодні Черкаську єпархію Московського патріархату очолює митрополит Черкаський і Канівський Феодосій (Снігірьов).

У СБУ зазначають, що на початку цього року митрополиту було повідомлено про підозру за фактами заперечення збройної агресії РФ та поширення закликів до міжконфесійної ворожнечі. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід у виді домашнього арешту і приступив до розгляду матеріалів провадження по суті.

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«Однак, це не зупинило клірика і у власній домівці він почав записувати провокативні відео, в яких повторював кремлівські наративи про релігійні громади в Україні», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що у своїх «зверненнях» фігурант зневажливо висловлювався про вірян та священнослужителів інших конфесій. Також він намагався дискредитувати співробітників правоохоронних органів України, які проводили безпекові заходи на території релігійних громад області.

«Після запису пропагандистських відео їхній автор у рясі поширював деструктивний контент на «Ютуб-каналі» сайту Черкаської єпархії УПЦ (МП). Тим самим митрополит діяв на користь країни-агресора і намагався дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в регіоні», – кажуть в СБУ.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти злочинних дій митрополита.

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Під час обшуків за місцем проживання клірика виявлено:

провокативне відео фігуранта;

комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які він використовував для запису і поширення ворожого контенту.

На підставі нових доказів митрополиту повідомлено про ще одну підозру за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно).

Наразі вирішується питання щодо обрання нового запобіжного заходу, але вже у виді тримання під вартою. Триває розслідування всіх обставин злочину.

Додамо, що 20 лютого СБУ вже оголошувала підозру митрополиту Феодосію. Вдруге це відбулося 6 квітня.