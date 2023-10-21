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У Донецьку прогриміли вибухи, у центрі міста є влучання (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Донецьку прогриміли вибухи, у центрі міста є влучання (відео)
Наслідки влучання в районі «Мотеля» у Донецьку
фото: «Типичный Донецк»

У тимчасово окупованому Донецьку у суботу вдень пролунали вибухи. У центрі міста є «приліт». Про це повідомляють місцеві пабліки та гауляйтер Донецька Олексій Кулемзін у Telegram.

За даними глави окупаційної адміністрації Донецька, під обстріл потрапив Калінінський район. Після вибухів спостерігається задимлення в районі «Мотеля».

Як пояснив журналіст Денис Казанський, «прильоти» тут сталися не випадково. У районі «Мотеля» розташувалася військова частина окупантів.

Місцеві пабліки вже поширили фото та відео з місця події.

Нагадаємо, що російські окупанти поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це 31 грудня. 

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ продовжують наступальні операції під Бахмутом. Українські захисники відбили російські атаки поблизу Богданівки, Хромового та Кліщіївки.

До слова, триває 605-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулого дня відбулося понад 100 бойових зіткнень.

Теги: Донецьк вибух війна

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