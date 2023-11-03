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Масований удар дронами: Генштаб повідомив деталі нічної атаки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Масований удар дронами: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Окупанти запустили дрони кількома хвилями
фото з відкритих джерел

Російські терористи випустили по Україні десятки дронів і ракету

У ніч на 3 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Терористи застосували 38 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 3 листопада.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БпЛА та ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

За минулу добу загалом ворог завдав сім ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Могриці Сумської області; Петропавлівка, Курилівка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Виїмка, Спірне, Кліщіївка, Південне, Новобахмутівка, Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Сухі Яли, Водяне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області; Республіканець, Антонівка, Новокаїри, Придніпровське, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, вночі 3 листопада в Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росія вдарила по Харкову 10 безпілотниками Shahed. Повідомлялося про влучання по цивільних об'єктах міста. 

Крім того, увечері 2 листопада в Кропивницькому Кіровоградської області під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.

Уночі неспокійно було на Львівщині. Ворожі безпілотники були в повітряному просторі Львівської області, було чути вибухи.

Теги: Харків окупанти Львівщина війна Кропивницкий безпілотник

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