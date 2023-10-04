Повітряні сили попередили про небезпеку з півдня

У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття

Російські терористи запустили дрони-камікадзе «Шахед». Про це повідомляють Повітряні сили.

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«Увага! Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за напрямом руху ударних БпЛА можливе поширення тривог.

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«У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!», – додали ЗСУ.

Нагадаємо, триває 588-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Ворог завдав п'ять ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.