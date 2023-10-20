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Зеленський: втрати в Авдіївці дійсно вражають (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський: втрати в Авдіївці дійсно вражають (відео)
фото: Офіс президента

Глава держави сьогодні разом із командою відвідав Херсонщину та Миколаївщину

Втрати, які російські окупанти понесли на фронті за останню добу, президент Володимир Зеленський назвав «вражаючими» і додав, що саме такий результат боїв потрібен Україні. Про це глава держави сказав у зверненні.

«Нарада з військовими… щодо ситуації в Херсоні та області, загалом на півдні, а також на Донеччині, передусім Авдіївка. Я дякую всім нашим хлопцям, які потужно тримають оборону й день за днем знищують окупанта. Цими днями російські втрати справді вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні», – відзначив глава держави.

Крім того, президент розповів, що разом із командою відвідав Херсонщину та Миколаївщину. У Миколаєві Зеленський провів нараду щодо захисту регіону, інфраструктури, портів та коридорів у Чорному морі. 

«Я вдячний Данії за дієву підтримку Миколаєва, за щиру допомогу місту – саме так, як ми домовлялися з пані премʼєр-міністеркою Фредеріксен. Відвідав наших воїнів у шпиталі Миколаєва, які проходять лікування після бойових поранень. Подякував їм за силу та подякував лікарям – за відданість своїй справі», – додав він.

Також президент заслухав доповідь обласного керівника СБУ щодо захисту Миколаєва та області від диверсійної активності Росії й колаборантів. – «Окрема увага – захисту неба від російських бомб і ракет. Працюємо, щоб посилити ППО. Я дякую всім у світі, хто допомагає».

Сьогодні очільник України обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцом ППО для нашої країни. А також запросив Німеччину взяти участь у зустрічі радників щодо «формули миру», яку готуємо наприкінці жовтня. Обговорили з канцлером і ситуацію на Близькому Сході.

«Дуже вагома, навіть історична промова була в президента Байдена. Вчора ми з ним говорили – хороша розмова. Тепер є його звернення – сильне, вчасне, таке, що справді додає впевненості. Дякую за незмінність підтримки України. Демократичний світ розуміє, наскільки важлива стійкість України для свободи всіх вільних народів. І не лише у Європі. Можемо подолати всі загрози. Надихає й промова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн – напередодні», – додав він.

Наприкінці промови глава держави відзначив прикордонну розвідку, яка сьогодні відзначає 20-у річницю.

«Мав честь сьогодні привітати їх, відзначити державними нагородами. Провів окрему нараду з прикордонниками щодо тих завдань, які вони виконують, виконують ефективно. І я гордий тим, що прикордонна служба України, її підрозділи стають тільки сильнішими. Слава всім вам, воїни! Слава нашому міцному народу! Дякую вам, Херсоне, Миколаєве, за сьогоднішній день», – завершив він.

Нагадаємо, триває 604-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали школа, приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура

Теги: війна Володимир Зеленський окупанти Авдіївка

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