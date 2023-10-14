Армія Ізраїлю заявила про удар по позиціях «Хезболли» у Лівані

ЦАХАЛ перехопив повітряні цілі над Хайфою і поряд із цим містом

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по «терористичній цілі» руху «Хезболла» на півдні Лівану у відповідь на проникнення невідомих повітряних об'єктів до Ізраїлю та обстріл ізраїльського безпілотника. Про це йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

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Об'єкти було перехоплено, випливає із заяви.

Раніше в ЦАХАЛ повідомляли про перехоплення повітряних цілей над Хайфою і поряд із цим великим містом.

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Як і ХАМАС, ліванське угруповання «Хезболла» було визнано терористичною організацією Великою Британією, США та іншими країнами.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

13 жовтня, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів. Про це заявив прессекретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі.

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Після майже тижня смертельних авіаударів по сектору Гази, Ізраїль підкреслює, що «це – лише початок». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.