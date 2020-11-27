Саакашвілі заявив, що Україна рухається до повного колапсу і прірви

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі: жодної реформи митниці не буде, тому що «всі це знають»

Саакашвілі «на місці президента Зеленського однозначно звільнив би всіх цих міністрів»

Колишній президент Грузії, голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі вважає, що Україна рухається до «повного колапсу і прірви масштабу першої половини 1990-х років».

Про це він сказав 26 листопада в ефірі ток-шоу «Право на владу».

«Ми повинні всі розуміти, куди ми рухаємося. Ми реально рухаємося до повного колапсу та прірви масштабу першої половини 90-х років... Я на місці президента Зеленського однозначно звільнив би всіх цих міністрів. Звичайно, звільнив би. Я не розумію, чому він терпить міністрів, зокрема ось цього міністра, який зараз стоїть біля мікрофона (міністра фінансів Марченка, – ред). На митниці призначили один клан, тепер змінили главу митниці – знову призначають йому заступників: щодня – представник конкретного клану», – сказав Саакашвілі.

За його словами, жодної реформи митниці не буде, тому що «всі це знають».

«У регіонах розподілили митницю – у всіх є свої господарі, у всіх є свої «смотрящі». Водночас із незворушним виглядом і цинічними посмішками вони кажуть: «Ну що ж, люди просто не звикли платити податки, тому вони протестують» і «Бізнес відчуває позитивні результати наших реформ». Яких реформ?», – зазначив Саакашвілі.

Раніше Саакашвілі заявляв, що українська економіка рухається до катастрофи.

Як повідомлялося, за рік інвестиції в економіку України впали на третину.

Також важливо зазначити, що позаштатний радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов заявив, що Україна не отримає транш від Міжнародного валютного фонду у 2020 році.

Разом з тим, на думку ексзаступника міністра економіки Павла Кухти, лише для підтримки підприємців у разі введення в Україні локдауну знадобиться 20 мільярдів гривень.

Зазначимо, в держбюджеті бракує $3 млрд до кінця 2020 року.