Садовий взявся за бруківку на площі Ринок та обурився через негативні коментарі

Оновлення площі Ринок триватиме до кінця року

На площі Ринок у Львові завтра почнуть знімати бруківку. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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«Так, саме тепер час робити Львів доступним містом. Ми починаємо з площі Ринок. Тут вже завтра почнуть знімати бруківку. Її відшліфують, вирівняють і повернуть на місце. Це робиться для того, щоб люди з інвалідністю відчували себе вільно та безпечно на вулицях Львова. Йде мова про стежки, а не всю площу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оновлення триватиме до кінця року. Це перший етап. Бюджетні кошти для цього Садовий обіцяє не використовувати.

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«Все цільово фінансують грантодавці та благодійники, які будуть названі. Бо за добру справу треба дякувати! Всі подальші оновлення будуть виконуватись виключно за небюджетні кошти. Це умова, яку ми не маємо права порушувати», – каже він.

Мер пояснив, що бруківку починають розбирати саме на площі Ринок через те, що ця площа є найпопулярнішою і найбільш прохідною.

«Якщо в когось є сумніви, що це потрібно робити, то прошу спробувати проїхати вулицями з дитячим візком, або кріслом колісним. Все стане зрозумілим. Бачу негативні відгуки у соцмережах. Вибачте, ми не будемо просити, щоб усі користувачі фейсбуку дозволили робити Львів доступним для людей з інвалідністю. Не цього разу», – додав Садовий.

Нанадаємо, раніше повідомлялося, що ц Житомирі активіст розлив рідину, схожу на кров, біля входу до будівлі міської ради, спробувавши таким чином висловити протест щодо виділення мільйонів гривень на реконструкцію доріг, тротуарів та скверів, адже ці гроші можна витратити на потреби ЗСУ.