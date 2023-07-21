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Скандал у Житомирі. Мер після «кривавого подарунку» передумав витрачати кошти на бруківку

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Скандал у Житомирі. Мер після «кривавого подарунку» передумав витрачати кошти на бруківку
Протест мав приховані символи: під час повномасштабної війни у Житомирі вкладають бруківку та плитку за десятки мільйонів замість того, аби допомогти військовим
фото з відкритих джерел

Житомирянин звернувся до мера: «Ти нечість, вор, який зараз робить бізнес на крові хлопців. Полив я плитку тобі, щоб міцніше вона трималася, бо на крові можливо хоч через рік ти там не будеш її перекладати, як робиш кожного року»

У Житомирі активіст розлив рідину, схожу на кров, біля входу до будівлі міської ради, спробувавши таким чином висловити протест щодо виділення мільйонів гривень на реконструкцію доріг, тротуарів та скверів, адже ці гроші можна витратити на потреби ЗСУ. І це справді спрацювало. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив коростенський депутат від «Слуги народу» Сергій Грищенко.

У четвер, 20 липня, о 9-й годині ранку розпочалася позачергова сесія Житомирської міської ради. За 10 хв до цього вхід до будівлі облили рідиною червоного кольору. Після розповсюдження світлин «кривавого» сюрпризу в мережі місцеві мешканці підтримали активіста й зазначили, що хоч таким чином хтось все ж таки спробував достукатися до місцевої влади.

Кошти з програм капітального будівництва та благоустрою Житомира будуть перенаправлені на оборонну сферу.

«Активісти облили сходи міськради кров’ю» і диво, за пару годин, депутати змогли виділити 140 мільйонів, які були заплановані на ремонт тротуарів на ЗСУ (а розповідали про цільові кошти та про можливість внесли зміни до бюджету)», – зазначив Грищенко.

«Ми знімаємо 140 млн капітальних видатків з програм благоустрою і перенаправляємо на оборонні програми: укриття, фінансування Збройних Сил України», – сказав міський голова Сергій Сухомлин.

Своєю чергою, мер міста Сергій Сухомлин після закінчення позачергової сесії заявив, що не бачив, що відбувалося біля стін міської ради. «Ні, я не бачив, не можу прокоментувати. Якщо люди хотіли заявити про свою позицію, то могли прийти до мене і сказати все мені у вічі», – сказав він.

Житомирянин Іван Каверін, який вранці 20 липня облив «кров’ю» бруківку та сходи перед входом в будівлю міської ради, пояснив свої дії. Чоловік на своїй сторінці у Facebook виклав кілька відео та допис, у якому наголосив, що облита плитка – це «зауваження всім тим, хто забувся що в країні війна». За словами Каверіна, таким чином він вирішив висловити своє незадоволення бюджетною політикою посадовців.

На одному з відео 39-річний чоловік запевняє, що нікуди не тікав, поспілкувався з правоохоронцями.

«Нікуди я не збігав, дочекався поліції, пояснив ситуацію і свою думку... (звернення до мера) Ти нечість, вор, який зараз робить бізнес на крові хлопців. Полив я плитку тобі, щоб міцніше вона трималася, бо на крові можливо хоч через рік ти там не будеш її перекладати, як робиш кожного року», – сказав Іван Каверін.

Останні кілька тижнів житомиряни обурені тим, що під час повномасштабної війни місцева влада витрачає десятки мільйонів гривень на нову плитку та бруківку. Люди вважають, що зараз далеко не той час, щоб у такий спосіб розпоряджатися такими великими коштами.

Напередодні стало відомо, що у Житомирі реконструюють Польський бульвар: вкладають плитку, ремонтують фонтан і оновлюють освітлення. Цього літа у місті розпал ремонтних робіт: не оминув реконструкції й центр міста, а саме вулиці Бориса Лятошинського та провулку Скорульського.

Зауважимо, у Житомирі на вулицях Ціолковського та Кибальчича завершили поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини та тротуарів, який коштував місту 9 млн грн. Крім того, за 8,3 млн грн покладуть плитку від Соборного до Грушевського.

Також цього року виділили 11 млн 741 тис. грн – на капітальний ремонт тротуарів по вул. Перемоги (майдан Соборний - вул. Михайла Грушевського). До того ж було оголошено тендер на понад 10 млн грн на капітальний ремонт тротуарів по вул. Велика Бердичівська (вул. Івана Кочерги - вул. Шевченка, ліворуч).

До слова, управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило 300 шкіряних барабанів в укриття. Як раніше повідомлялося, замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку.

Раніше повідомлялося, що Дніпровська РДА столиці закупила в укриття конструкторів майже на мільйон гривень.

Крім того, у Києві хочуть реконструювати їдальню за майже 90 млн грн (фото).

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Теги: місцева влада протест благоустрій Житомир ремонт активісти фінансування Сергій Сухомлин

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