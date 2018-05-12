СБУ перевіряє причетність російських військових до передачі зброї Савченко і Рубану

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Справу Савченко буде передано до суду протягом декількох місяців

Служба безпеки України перевіряє причетність військовослужбовців Збройних сил Росії до передачі зброї Володимиру Рубану і депутату Верховної Ради Надії Савченко. Про це на брифінгу в Черкасах заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

«Юрій Віталійович Луценко є генеральним прокурором України і старшим групи процесуальних керівників в цьому кримінальному провадженні, тому він має право оприлюднити будь-яку інформацію. На даний час слідство СБУ перевіряє дані про причетність військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації до передачі зброї безпосередньо Надії Савченко та Володимиру Рубану», - сказав він.

За його прогнозом, справу Савченко буде передано до суду протягом декількох місяців.

«Я переконаний, що справа буде розслідувана, як написано в КПК, в розумні строки. І найближчим часом вона буде передана до суду. Найближчим часом - це протягом декількох місяців», - спрогнозував Грицак.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці встановили імена російських полковників, які давали зброю народному депутату Надії Савченко для вчинення теракту в центрі Києва.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та керівництво правоохоронних органів.

23 березня Шевченківській суд Києва постановив взяти Савченко під варту. Нардепа відправили до ізолятора на 59 діб без права внесення застави.

Савченко оголосила про голодування, а потім погодилася його перервати на три дні, щоб пройти допит на поліграфі. 16 квітня нардеп відновила перерване голодування.

5 травня адвокатом Савченко став Олександр Шадрін, захисник колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи.