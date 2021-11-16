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    Скандал в СБУ. Фірма росіянина за майже 70 млн грн оновить автопарк спецслужб

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    Усі автомобілі, замовлені Службою безпеки, мають бути виготовлені 2021 року - Скандал в СБУ. Фірма росіянина за майже 70 млн грн оновить автопарк спецслужб
    Усі автомобілі, замовлені Службою безпеки, мають бути виготовлені 2021 року
    фото з відкритих джерел

    Ціна однієї автівки вартує 1,02 млн грн

    Служба безпеки України за результатами тендера 15 листопада підписала договір з харківським «ТОВ Артсіті» на закупівлю автомобілів спеціального призначення загальною вартістю 66,81 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

    Спецслужба купує 65 автомобілів марки Toyota RAV4 Гібрид. Серед характеристик машини робочий об’єм двигуна становить не менше 2,4 тис. куб. см, електросклопідйомники передніх та задніх вікон, круїз-контроль, бортовий комп’ютер, клімат-контроль з незалежним регулювання температури зон водія і переднього пасажира.

    Крім цього, додатково включені комплект килимків до салону та проблисковий маячок синього кольору.

    Усі автомобілі мають бути виготовлені 2021 року. Ціна однієї автівки вартує 1,02 млн грн.

    Конкурентами на торгах виступили дві компанії: ТОВ Фірма «Алмаз мотор, ЛТД» з Дніпра і ТОВ «Гранд Мотор» з Хмельницького. Їхні пропозиції були вищими на 2-3 тис. грн від фірми-переможця. Між іншим, під час аукціону жоден із трьох учасників не знижував своїх цін.

    За даними аналітичної системи YouControl, «ТОВ Артсіті» створено у вересні 2008 року. Засновником і власником компанії записаний мешканець Бєлгородської області (Росія) Олександр Лалаян. Розмір статутного капіталу підприємства становить 1 млн грн.

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    Теги: автомобіль тендер ProZorro Служба безопасности Украины
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    Скандал в СБУ. Фірма росіянина за майже 70 млн грн оновить автопарк спецслужб