«Оператор ГТС» у черговий раз надав перевагу знайомій фірмі, відхиливши пропозиції інших виробників

Компанія з американською пропискою може отримати 159 млн грн від Оператора ГТС

«Оператор ГТС України» на чергових торгах відхилив пропозицію міжнародної та української фірм-виробників на користь американської «прокладки». Про це свідчать відкриті дані держзакупівель на сайті Clarity Project.

Сьогодні у закупівлі відбулося розкриття пропозицій і, схоже, переможцем буде визнано сумнівну компанію з американською пропискою, яка отримає 159 млн грн від Оператора ГТС.

Тендер на закупівлю трубопровідної арматури, а саме – регуляторів тиску газу – «Оператор ГТС України» оголосив 6 серпня 2021 року. Подання пропозицій від учасників зупинилося 8 жовтня 2021 року. Прогнозована вартість – понад 165,7 млн грн.

Відповідно до умов постачання, різні типи регуляторів мають бути поставлені до 31 грудня 2022 року.

Загалом у кваліфікації взяли участь п'ять компаній: ТОВ «БТК-Центр Комплект», Vorex LLC, приватне акціонерне товариство «Факел», ТОВ «Укр-постач» та ТОВ «Емерсон».

До самого аукціону допустили лише трьох учасників: ТОВ «БТК-Центр Комплект», Vorex LLC, ТОВ «Укр-постач», пропозиції від ПрАТ «Факел» та ТОВ «Емерсон» було відхилено. Що цікаво, обидві відхилені пропозиції були безпосередньо від виробників.

ПрАТ «Факел», як зазначено на сайті підприємства, створено у 1982 році, розташоване у Фастові та є одним із провідних машинобудівних підприємств України, яке «виготовляє широку номенклатуру продукції, що дозволяє використовувати її у нафтогазовому комплексі, у тому числі нафто- та газотранспортній системі, газо- та нафтопереробці, автозаправних комплексах».

Засновником ТОВ «Емерсон» є Емерсон Проусес Менеджменг АГ, зареєстрована у Швейцарії. Проте фактично, це українська «дочка» транснаціональної корпорації Emerson, головний офіс якої знаходиться у Фергусоні, штат Міссурі, США. Компанія входить до списку 500 найбільших компаній світу за даними журналу Fortune 500 (у 2020 році знаходилася на 178 місці). Вона була заснована у 1890 році. У 1992 році компанія придбала компанію Fisher Controls, яка виробляла регулюючі клапани та регулятори та вийшла на ринок газового обладнання. Українська донька і сама міжнародна компанія має чудову репутацію у медіа, вона не перебуває під санкціями і за нею немає жодного виконавчого провадження.

Серед учасників тендеру знову з'явилася фірма Федора Закусила Vorex LLC, яка вказана на сайті Clarity Project як суб'єкт малого підприємництва, що не завадило їй перемогти вже у двох тендерах «Укргазвидобування» на 115,3 млн грн та двох тендерах «Оператора ГТС України» у 2020 році – на загальну суму у 289,9 млн грн. Обидві компанії – «Укргазвидобування» та «Оператор ГТС України» (останній – попри проведений анбандлінг) входять до орбіти «Нафтогаз України».

Варто зазначити, що раніше ТОВ «Емерсон» та Vorex LLC вже зустрічалися у тендері на постачання тих самих регуляторів газу у того самого «Оператора ГТС України». Тоді замовник також вирішив відмовити виробнику в участі у аукціоні, а переможцем стала компанія Федора Закусила, отримавши замовлення на 89,9 млн.

При цьому, Державна аудиторська служба за результатами проведеного моніторингу виявила, що «Оператор ГТС України» допустив порушення, коли дозволив трьом учасникам – у тому числі Vorex LLC (крім них ТОВ «Спецдіагностика» та ТОВ «Укр-Снаб») брати участь у аукціоні.

«Учасники Vorex Limited Liabiliti Company, ТОВ «Спецдіагностика» та ТОВ «Укр-Снаб» у складі тендерних пропозицій не вказали у повному обсязі інформацію, визначену Замовником у додатку №1 до тендерної документації, чим не виконали вимоги доповнення №1 до тендерної документації» – йдеться у висновку Держаудитслужби. При цьому всі три учасники були допущені до аукціону.

Крім Vorex LLC, Федір Закусило пов'язаний із двома іншими компаніями – IEC Consulting LTD та Liberty Tool International Inc. Усі три компанії часто стають переможцями тендерів державних нафтогазових компаній, що стало темами численних журналістських розслідувань. При цьому у самому «Операторі ГТС» вважають за краще про це не згадувати.

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