Гонитва зі стріляниною: в Одесі поліція ловила іноземців, які пограбували авто (фото, відео)

Один з підозрюваних отримав поранення ноги, йому на місці надана медична допомога

Тікаючи від правоохоронців, іноземці пошкодили кілька транспортних засобів

В Одесі іноземці пограбували авто, після чого поліція влаштувала погоню та затримала групу злочинців. Один з підозрюваних у ході перестрілки отримав поранення в ногу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався вчора ввечері.

Так, потерпілий припаркував свій автомобіль Mitsubishi біля магазину і відлучився. У цей момент, за інформацією поліції, троє вихідців із Закавказзя пошкодили колесо іномарки. Потім, почекавши, щоб власник машини відволікся на «поломку», витягли з салону сумку з цінними речами (документами, мобільним телефоном тощо) і поїхали на своєму авто.

Про крадіжку водієві сказав випадковий свідок, який побачив те, що відбувається, з розташованої недалеко зупинки громадського транспорту. Власник Mitsubishi підняв шум, на його крики відреагували оперативники обласної поліції, які опинилися поруч. Вони спробували зупинити автомобіль зловмисників, але ті тільки збільшили швидкість руху. При цьому, іноземці пошкодили кілька транспортних засобів, серед яких – автомобіль правоохоронців. Після зіткнення підозрювані вискочили зі своєї машини й кинулися тікати.

«Для їх затримання поліцейськими було застосовано пристрій травматичної дії, в результаті чого один з підозрюваних отримав поранення ноги, йому на місці надана медична допомога», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що всі троє фігурантів раніше вже притягувалися до відповідальності за аналогічні злочини. Наразі їх затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їх дії кваліфікували за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Правомірність дій працівників поліції, включаючи застосування ними зброї, буде встановлюватися в ході службового розслідування.

Нагадаємо, у Києві поліціанти влаштували гонитву через пів Києва, аби затримати іноземців, які стріляли поблизу ВДНГ.

До слова, поліція затримала крадіїв, які обчищали камери схову в супермаркетах.