На трасі Київ–Одеса Mercedes влетів під вантажівку (відео)
У результаті ДТП є постраждалі
У понеділок, 15 листопада, на 42 км автодороги Київ–Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки MAN та легковика Mercedes-Benz. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
За даними свідків, водій Mercedes на високій швидкості в’їхав у вантажівку, яка розверталася.
У ДТП є потерпілі.
Обставини автопригоди встановлюються правоохоронцями.
Через ДТП ускладнено рух в напрямку Києва.
Як повідомлялося, 15 листопада на проспекті Лобановського в Києві автомобіль Volkswagen влетів у Mazda.
14 листопада на Севастопольській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного автобуса.
Того ж дня на вулиці Олени Теліги сталася ДТП зі смертельними наслідками.