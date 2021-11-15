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    На трасі Київ–Одеса Mercedes влетів під вантажівку (відео)

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    Передня частина легковика опинилася під причепом вантажівки - На трасі Київ–Одеса Mercedes влетів під вантажівку (відео)
    Передня частина легковика опинилася під причепом вантажівки
    фото: Патрульна поліція Київської області

    У результаті ДТП є постраждалі

    У понеділок, 15 листопада, на 42 км автодороги Київ–Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки MAN та легковика Mercedes-Benz. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    За даними свідків, водій Mercedes на високій швидкості в’їхав у вантажівку, яка розверталася.

    У ДТП є потерпілі.

    Обставини автопригоди встановлюються правоохоронцями.

    Через ДТП ускладнено рух в напрямку Києва.

    Як повідомлялося, 15 листопада на проспекті Лобановського в Києві автомобіль Volkswagen влетів у Mazda.

    14 листопада на Севастопольській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного автобуса.

    Того ж дня на вулиці Олени Теліги сталася ДТП зі смертельними наслідками.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки водій Київщина автомобіль
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    На трасі Київ–Одеса Mercedes влетів під вантажівку (відео)