На трасі Київ–Одеса Mercedes влетів під вантажівку (відео)

У результаті ДТП є постраждалі

У понеділок, 15 листопада, на 42 км автодороги Київ–Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки MAN та легковика Mercedes-Benz. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

За даними свідків, водій Mercedes на високій швидкості в’їхав у вантажівку, яка розверталася.

У ДТП є потерпілі.

Обставини автопригоди встановлюються правоохоронцями.

Через ДТП ускладнено рух в напрямку Києва.

Як повідомлялося, 15 листопада на проспекті Лобановського в Києві автомобіль Volkswagen влетів у Mazda.

14 листопада на Севастопольській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного автобуса.

Того ж дня на вулиці Олени Теліги сталася ДТП зі смертельними наслідками.