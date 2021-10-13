Життя водіїв значно подорожчало. Як змінилися видатки українців за кермом

У 2021 році видатки водіїв в Україні значно збільшилися через підвищення штрафів, подорожчання пального та автомобілів

Життя українських водіїв у 2021 році значно подорожчало. Переважно це сталося за рахунок подорожчання пального та автомобілів. Також цього року в Україні підняли штрафи. А стягувати їх стали значно частіше завдяки камерах на дорогах.

Зросли витрати на пальне

Пальне подорожчало більш ніж на 20%

Отже, за даними Державної служби статистики, з початку року пальне в Україні подорожчало більш ніж на 20%. А саме

бензин А-92 – на 22,4%, до 29,2 грн/л;

бензин А-95 – на 20,8%, 30,2 грн/л;

дизельне пальне – на 17,5%, до 28,3 грн/л;

скраплений газ – на 38,7%, до 17,6 грн/л.

І це при тому, що до якості пального в Україні є великі питання. Як у державних контролюючих органів, так і у незалежних експертів. Так, цього року Державна екологічна інспекція провела перевірку якості пального на заправках. Результати виявилися невтішними: кожен сьомий зразок пального, відібраного на українських АЗС, не відповідає технічним вимогам.

Детальніше про інспекцію українських заправок – за посиланням.

Результати перевірок державної інспекції підтверджують і дані Інституту споживчих експертиз, який цього року проводив незалежно експертизу. Які заправки, за даними інституту, продають неякісне пальне, дивіться за цим посиланням.

Значно зросли штрафи

У 2021 році вступили у силу нові штрафи за порушення ПДР

Значно підвищили в Україні і штрафи за порушення правил дорожнього руху. Мінімальний штраф підняли до 510 гривень. Таке покарання передбачено за:

непристебнутий ремінь;

відсутність шолома в мотоцикліста;

неосвітлений номерний знак;

розмову по телефону за кермом без гарнітури;

порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.

За втечу з місця ДТП штраф зріс з 255 до 3,4 тис. грн. Таке ж покарання буде за перевищення швидкості в населених пунктах на понад 50 км/год.

За ненадання переваги в русі авто «швидкої», поліції або аварійної служби штраф підвищили із 510 до 680 грн. Створення аварійної ситуації карають штрафом у 1445 грн, а за порушення, яке призвело до ДТП – 850 грн.

За їзду без прав треба заплатити 425 грн. Однак якщо у водія прав немає зовсім, йому доведеться заплатити 3,4 тис. грн. А позбавлених прав водіїв штрафують тепер на 20,4 тис. грн.

За які порушення передбаченні найбільші штрафи – дивіться за посиланням.

Штрафи почали стягувати частіше

При цьому штрафи почали стягувати частіше завдяки комплексам автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Простіше кажучи, завдяки камерам на дорозі.

За даними Національної поліції, за перший рік роботи камери на дорогах «зідрали» з водіїв 260 млн гривень. І це при тому, що у цей період працювало менше 100 камер. Їх кількість постійно збільшується.

До 2024 року планують встановити близько 1,5 тисячі камер автоматичної фіксації порушень. Принаймні таку інформацію можна знайти на сайті МВС. Спираючись на розрахунки «Главкома», можна припустити, що всі ці камери щорічно зможуть приносити, щонайменш, $150 млн.

Подорожчання та дефіцит автомобілів

В Україні подорожчали нові автомобілі

Дорожчають в Україні і автомобілі. До того ж останнім часом популярні моделі просто неможливо купити. Проблема з поставками автомобілів до України пов’язана з глобальним дефіцитом комплектуючих. За підрахунками експертів, цього року світові автомобільні виробники через проблеми з виробництвом втратять більше $200 млрд.

За даними експертів, найближчим часом автомобілі і надалі дорожчатимуть. Ціни зростатимуть, щонайменше, до наступного року.