Сенат Італії готується визнати Голодомор геноцидом – Шмигаль

Денис Шмигаль: «Наші італійські партнери свідомі того, що Голодомор - один із найстрашніших злочинів»

Сенат Італії готує законопроєкт про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Провів зустрічі з керівництвом італійського парламенту. Маємо беззаперечну підтримку обох палат», – повідомив Шмигаль.

Прем'єр обговорив з головою Сенату Іняціо Ла Русса визнання Голодомору геноцидом українського народу. «Відповідний законопроєкт вже готується. Наші італійські партнери свідомі того, що Голодомор – один із найстрашніших злочинів, який не має повторитися», – наголосив Шмигаль.

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Окрім того, прем'єр-міністр проговорив з головою Палати депутатів Італії Лоренцо Фонтаною питання економічного й швидкого відновлення України.

«Отримав запевнення в підтримці палатою вступу України в ЄС, Формули миру Президента України та визнання Голодомору геноцидом. Вдячний парламенту Італії за ухвалення рішень, спрямованих на підтримку України в боротьбі за свободу й демократію», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, Франція визнала Голодомор геноцидом українців. Також 1 лютого, парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.