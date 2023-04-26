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Сенат Італії готується визнати Голодомор геноцидом – Шмигаль

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сенат Італії готується визнати Голодомор геноцидом – Шмигаль
Прем'єр обговорив з головою Сенату Іняціо Ла Русса визнання Голодомору геноцидом українського народу
фото: Денис Шмигаль/Телеграм

Денис Шмигаль: «Наші італійські партнери свідомі того, що Голодомор - один із найстрашніших злочинів»

Сенат Італії готує законопроєкт про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Провів зустрічі з керівництвом італійського парламенту. Маємо беззаперечну підтримку обох палат», – повідомив Шмигаль.

Прем'єр обговорив з головою Сенату Іняціо Ла Русса визнання Голодомору геноцидом українського народу. «Відповідний законопроєкт вже готується. Наші італійські партнери свідомі того, що Голодомор – один із найстрашніших злочинів, який не має повторитися», – наголосив Шмигаль.

Окрім того, прем'єр-міністр проговорив з головою Палати депутатів Італії Лоренцо Фонтаною питання економічного й швидкого відновлення України.

«Отримав запевнення в підтримці палатою вступу України в ЄС, Формули миру Президента України та визнання Голодомору геноцидом. Вдячний парламенту Італії за ухвалення рішень, спрямованих на підтримку України в боротьбі за свободу й демократію», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, Франція визнала Голодомор геноцидом українців. Також 1 лютого, парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. 

Теги: Голодомор 1932-1933 років Італія Денис Шмигаль

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