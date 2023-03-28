Франція визнала Голодомор геноцидом українців
Відповідне рішення підтримали 168 членів Асамблеї
Сьогодні, 28 березня Франція визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Визнання парламентом Франції Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє!», – написав глава держави.
Як повідомила журналістка «Тижня» Анна Лазарева, яка перебуває у Франції, відповідне рішення підтримали 168 членів Асамблеї зі 170, двоє проголосували проти.
У тексті резолюціїї зазначається, що вона спрямована на визнання владою Франції примусового голоду українського населення
«Ця резолюція спрямована на визнання владою Франції цього примусового голоду українського населення геноцидом, а також на засудження скоєних дій, що характеризувалися винищенням та масовими порушеннями прав і свобод людини», – зазначається в документі.
Резолюцію, ініційовану групою депутатів на чолі з Анн Женете з президентської партії «Відродження», підтримали 168 членів Національної асамблеї Франції проти двох
Нагадаємо, 1 лютого, парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Відповідно до рішення парламенту, відтепер кожна остання субота листопада відзначатиметься Днем вшанування та пам’яті жертв Голодомору.
Кореспондент «Главкома» повідомляє, що згідно з ухваленим документом, парламент Болгарії сприйматиме будь-яке заперечення, виправдання та применшення цього геноциду як акт ганьби щодо пам'яті мільйонів людей, які загинули під час Голодомору.
Також 30 листопада, німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
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