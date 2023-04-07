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Прем'єр-міністр України найближчим часом відвідає Канаду: яка причина візиту

Діана Гасюк
glavcom.ua
Прем'єр-міністр України найближчим часом відвідає Канаду: яка причина візиту
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль найближчим часом відвідає Канаду
фото з відкритих джерел

Український прем'єр приїде в Канаду вже найближчими тижнями

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль найближчим часом відвідає Канаду. Головною темою візиту стане постачання нашій країні бронетехніки та боєприпасів. Таку заяву зробив голова уряду в інтерв'ю The Globe and Mail.

Точна дата візиту поки що не розголошується з міркувань безпеки.

Шмигаль заявив, що не стурбований відсутністю у бюджеті Канади на 2023 рік коштів для додаткової військової допомоги Україні та розраховує на нові постачання.

«Зараз нам потрібна важка бронетехніка. І нам потрібно більше артилерійських снарядів: боєприпаси для гаубиць та боєприпаси для танків. Це надзвичайно важливо для організації нашого контрнаступу», – заявив прем'єр.

Голова уряду підкреслив, що візит включатиме підписання угод про співпрацю з канадською компанією в ядерній галузі, але не розкрив подробиці.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський відреагував на нову військову допомогу від США та заявив, що Україна готується до звільнення окупованих територій.

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Теги: міністр Володимир Зеленський Україна боєприпаси президент Денис Шмигаль звільнення

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