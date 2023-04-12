Шмигаль назвав терміни початку українського контрнаступу

Щоб перейти в контрнаступ, Україні потрібно бути готовою до цього на 100%

Контранаступ української армії може розпочатися вже цього літа. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню Hill напередодні візиту до Вашингтона.

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Прем'єр зазначив, що найбільший тиск для початку контрнаступу йде всередині України

«Всі наші друзі та партнери чітко розуміють, що для того, щоб перейти в контрнаступ, потрібно бути готовим до цього на 100% і навіть більше», – сказав він.

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На питання про те, як останні витоки американських секретних документів впливають на планування контрнаступу, Шмигаль заявив, що Україна у будь-якому разі звільнить свої території.

«Ми багато разів доводили, що можемо це зробити. У наших партнерів у всьому світі ми просимо… танки, боєприпаси, літаки та бронетехніку», – сказав прем’єр.

Шмигаль прибув із візитом у Вашингтон у вівторок після поїздки до Канади.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, що рішення про початок контрнаступу Генеральний штаб ЗСУ прийматиме самостійно в останній момент.