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Безпека на Запорізькій АЕС: Зеленський попросив Сі Цзіньпіна втрутитися

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Безпека на Запорізькій АЕС: Зеленський попросив Сі Цзіньпіна втрутитися
фото з відкритих джерел

Глава держави зазначив, що допомога Китаю в убезпечені Запорізької АЕС буде відповідати духу Будапештського меморандуму

Під час переговорів з главою Китаю Сі Цзіньпіном президент Володимир Зеленський закликав його допомогти врегулювати ситуацію навколо окупованої РФ Запорізької АЕС. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Глава держави закликав Китай відігравати дієву роль у врегулюванні питання безпеки навколо ЗАЕС», – зазначили у відомстві.

Зеленський під час обговорень нагадав, що сьогодні, 26 квітня, в Україні вшановується пам'ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС - найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Він зазначив, що російська окупація Запорізької АЕС та використання станції як прикриття свідчать, що у Москві не поважають бажання людей жити у безпеці від ядерних загроз.

Тож допомога Китаю в убезпечені Запорізької АЕС буде відповідати духу Будапештського меморандуму.

Нагадаємо прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що варварські атаки Росії поблизу атомних об’єктів України, окупація Запорізької АЕС та перетворення її на військову базу ставлять світ під загрозу нової катастрофи, масштаби якої можуть перевищити аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році. 

Сьогодні, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном

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Теги: міністр Китай Володимир Зеленський президент окупація Денис Шмигаль переговори Сі Цзіньпін Запорізька АЕС

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