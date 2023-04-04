В Україні запрацює Державний центр гуманітарного розмінування: Шмигаль повідомив деталі

За останній місяць на ворожих мінах підірвалися 724 людини, з них 226 загинули

Денис Шмигаль: «Вибухонебезпечними предметами всіяно близько 174 тис. кв км нашої землі»

В Україні запрацює Державний центр гуманітарного розмінування. Уряд також планує створити коаліцію держав для допомоги у цій сфері. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Міністр зазначив, що після початку повномасштабної війни Україна перетворилася на найбільш забруднену мінами, бомбами та снарядами країну Європи.

«Україні потрібне швидке та ретельне гуманітарне розмінування територій. Аби краще скоординувати всю роботу в цій галузі, доручено створити окрему структуру – Державний центр гуманітарного розмінування. Вибухонебезпечними предметами всіяно близько 174 тис. кв км нашої землі. Це як половина території Японії, півтори Греції чи дві площі Австрії», – сказав прем'єр.

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Шмигаль зазначив, що тільки за останній місяць на ворожих мінах підірвалися 724 людини, з них 226 загинули.

Окрім того, велика кількість родючих земель непридатні для обробки. За його словами, врожаї з цих земель могли б нагодувати понад 80 млн людей у всьому світі.

Шмигаль підкреслив, що Україні потрібне швидке та ретельне гуманітарне розмінування територій. «Ми вже сформували нормативно-правову базу, активізували роботу Національного органу з питань протимінної діяльності, створили Міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування, затвердили план розмінування понад 470 тис. гектарів земель сільськогосподарського призначення в дев’яти регіонах України», – сказав він.

Прем'єр зазначив, що цим займаються майже 350 груп розмінування. Фахівці знешкодили близько 320 тис. вибухонебезпечних предметів. Так, Миколаївська область стала першим регіоном, де розпочалося гуманітарне розмінування сільгоспземель.

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При цьому в Україні починається друга посівна за час повномасштабної війни. Аграрії вже посіяли понад 500 тис. гектарів. Загалом сподіваються засіяти цьогоріч понад 13 млн гектарів.

З огляду на це Кабмін починає реалізацію нової державної політики у цій галузі, ключові елементи якої:

оновлення національних стандартів протимінної діяльності;

ефективна держпрограма розмінування з пріоритетами територій;

створення ринку послуг із розмінування, конкуренція між операторами розмінування, залучення якнайбільшої кількості міжнародних операторів за допомоги фінансової підтримки союзників;

освітні та комунікаційні кампанії;

активне залучення інноваційних технологій.

«За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування буде коштувати 37,4 млрд доларів. Лише потреби на поточний рік сягають понад 397 млн доларів», – додав прем'єр.