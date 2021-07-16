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    Сенатор Дурбін під час розмови з Арсенієм Яценюком запевнив у незмінній підтримці України

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    &laquo;Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк &ndash; невтомний голос за майбутнє своєї країни&raquo;, &ndash; підкреслив сенатор - Сенатор Дурбін під час розмови з Арсенієм Яценюком запевнив у незмінній підтримці України
    «Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк – невтомний голос за майбутнє своєї країни», – підкреслив сенатор
    Фото: nfront.org.ua

    Арсеній Яценюк та Дік Дурбін обговорили подальшу співпрацю між США та Україною

    Прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час візиту до Вашингтона провів розмову з сенатором Діком Дурбіним, співголовою групи підтримки України в сенаті США.

    «Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк – невтомний голос за майбутнє своєї країни», – підкреслив сенатор Дурбін після розмови, інформує сайт американського політика.

    Він наголосив на незмінній двопартійній підтримці України в Конгресі США:

    «У часи, коли Україна стикається з постійною російською агресією, США будуть непохитним союзником українського народу та його зусиль задля демократичної та безпечної держави».

    Арсеній Яценюк та Дік Дурбін обговорили подальшу співпрацю між США та Україною.

    Під час розмови, зокрема, обговорювали питання російської агресії проти України, співпрацю та допомогу з боку США в галузі безпеки, занепокоєння щодо газогону «Північний потік-2».

    Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк також заявляв, що Європа уже потерпає від «Північного потоку-2», а ціна на газ виросла через маніпуляції «Газпрому».

    Теги: Арсеній Яценюк США політика Україна
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    Сенатор Дурбін під час розмови з Арсенієм Яценюком запевнив у незмінній підтримці України