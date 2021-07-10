Європа уже потерпає від «Північного потоку-2». Ціна на газ виросла через маніпуляції «Газпрому»

Арсеній Яценюк: «Північний потік-2» – це для України мінус два мільярди доларів

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк наголосив на важливості запланованих на 12 липня переговорів президента Зеленського із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, адже на зустрічі підійматимуться питання «Північного потоку-2». Про це він розповів у програмі «Велика п’ятниця» на телеканалі «Україна 24».

Яценюк наголосив, що Європа уже потерпає від «Північного потоку-2». Ціна на газ в Європі виросла вдвічі через маніпуляції російського «Газпрому».

«Українська газотранспортна система здатна повністю забезпечити Європу по транзиту газу. І ми це довели навіть в часи війни. 120 мільярдів кубічних метрів газу може качати українська газотранспортна система. І тут наші партнери з Німеччини прийняли рішення разом з росіянами побудувати трубу, по факту – в обхід України. У першу чергу потерпає Україна, але потерпають і Польща, і Словаччина. Тобто сама Європа потерпає», – вважає Яценюк.

«Північний потік-2» – це для України мінус 2 мільярди доларів, наголосив він: «А для Європи це означає те, що Росія посилює свій енергетичний вплив».

Яценюк нагадав, що на посаді Прем’єр-міністра, і навіть пізніше, мав зустрічі з канцлером Німеччини щодо цього питання: «Я вдячний їй. Важко згадати будь-якого німецького канцлера, який би був такий проукраїнський, як Ангела Меркель, і за це їй треба віддати належне. Але по «Північному потоку» у нас завжди були дуже жорсткі дискусії. Вона каже, що це економічний проєкт, я їй кажу, що це політичний проект. Там немає жодної економіки. Дешевше і коротше транспортувати газ українською газотранспортною системою, і навіть безпечніше з точки зору того, що не Росія контролює європейський напрямок».

Крім того, наголосив Арсеній Яценюк, ключове питання щодо «Північного потоку» – безпекове: «Газотранспортна система – це додаткова безпекова гарантія. Росіяни боялись атакувати Україну і європейці боялись цієї атаки, тому що, уявіть собі, взимку просто припиниться постачання газу до Європейського Союзу. Тому це глобальне питання».

Наразі, переконаний Арсеній Яценюк, ситуація вкрай складна, зокрема, через те, що Україна нещодавно підписала транзитний контракт з Росією. Він вважає, що його не треба було підписувати. «Треба було очікувати до моменту, доки не буде чіткої позиції Німеччини і Європейського Союзу і США щодо долі «Північного потоку».

Лідер «Народного фронту» зазначив, що ролі головного транспортеру газу до Європи українська ГТС не відіграє вже навіть сьогодні: «А якщо буде збудований «Північний потік-2», а транзитний контракт підписаний, то в перспективі українська ГТС буде транспортувати нуль цілих нуль десятих газу».

Раніше «Газпром» відмовився збільшити транзит газу через Україну.

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