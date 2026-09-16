Адвокат Місяць відмовився від мандата народного депутата

Адвокат Андрій Місяць відмовився від мандата народного депутата від «Слуги народу»

У «Слузі народу» пояснили рішення кандидата, якого ЦВК визнала обраним до Верховної Ради

Адвокат із Хмельниччини Андрій Місяць відмовився від мандата народного депутата України. Інформацію про його рішення «Главкому» підтвердило джерело у партії «Слуга народу».

«Передумав. Його право. Він на гарній позиції зараз – голова ВКДК України (ред. «Главком» – ВКДК – Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури)», – повідомило джерело «Главкома» у «Слузі народу».

Раніше Центральна виборча комісія визнала Андрія Місяця обраним народним депутатом. Він мав можливість поповнити фракцію «Слуга народу» у Верховній Раді після дострокового припинення повноважень одного з парламентарів.

Після відмови Андрія Місяця наступним за черговістю у виборчому списку «Слуги народу» став Дмитро Видолоб. На парламентських виборах 2019 року він був включений до списку партії під №168.

Андрію Місяцю 50 років, він родом із села Польові Гринівці Чорноострівської громади Хмельницької області. Наразі Місяць виконує обов'язки голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України.

Із листопада 2002 року Місяць зареєстрований як фізична особа-підприємець. Основним видом його діяльності є діяльність у сфері права.

Також адвокату належить адвокатське бюро «Місяць і партнери». Крім того, він пов'язаний із громадською організацією «Подільська правова ліга» та громадською спілкою «Мережа правового розвитку».

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження двох представників «Слуги народу» – Андрія Жупанина та Остапа Шипайла. За припинення повноважень Жупанина проголосували 234 народні депутати, Шипайла – 235. Обидва парламентарі раніше подали заяви про складання мандатів.

Наступними за черговістю у виборчому списку «Слуги народу» були Олена Слободян та Андрій Місяць, які на парламентських виборах 2019 року посідали 166-те та 167-ме місця відповідно. ЦВК уже зареєструвала Слободян народною депутаткою, депутатських повноважень вона набуде після складення присяги у Верховній Раді.