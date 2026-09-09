Партія «Слуга народу» отримала нову депутатку: що про неї відомо

Олена Слободян зайшла до парламенту за списком партії після дострокового припинення повноважень Андрія Жупанина

Центральна виборча комісія зареєструвала Олену Слободян народною депутаткою України від партії «Слуга народу». Вона була наступною кандидаткою у виборчому списку після дострокового припинення повноважень Андрія Жупанина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву ЦВК.

Слободян була включена до виборчого списку «Слуги народу» під №166 на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року. ЦВК спочатку визнала її обраною народною депутаткою, а після подання необхідних документів зареєструвала її депутаткою.

Олена Слободян народилася 1987 року. Має вищу освіту. На момент виборів 2019 року вона була начальницею управління в державній організації «Національний офіс інтелектуальної власності». У виборчих документах зазначена як безпартійна.

Після виборів Слободян працювала в апараті Верховної Ради. Також вона була пов'язана з напрямом інтелектуальної власності: раніше працювала в «Національному офісі інтелектуальної власності», де обіймала посаду начальниці управління навчально-наукових центрів інтелектуальної власності.

До парламенту Слободян потрапила після того, як Верховна Рада достроково припинила повноваження Андрія Жупанина та Остапа Шипайла, які особисто подали заяви про складання мандатів. Наступними за черговістю у виборчому списку «Слуги народу» були Олена Слободян та Андрій Місяць. Депутатські повноваження Слободян набуде після складення присяги народного депутата у Верховній Раді.

Варто нагадати, що Верховна Рада позбавила мандатів двох депутатів з партії «Слуга народу». 234 нардепи підтримали припинення депутатських повноважень Андрія Жупанина. Також «за» припинення депутатських повноважень Остапа Шипайла проголосувало 235 парламентарів. На це нардепам знадобилося декылька спроб.