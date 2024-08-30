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Школа, енергетика та фронт: Зеленський провів засідання Ставки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Школа, енергетика та фронт: Зеленський провів засідання Ставки
Зеленський заслухав доповіді премʼєр-міністра Шмигаля, міністра внутрішніх справ Клименка міністра освіти і науки Лісового
фото: з відкритих джерел

Глава держави заслухав доповідь головкома Сирського щодо ситуації на передовій

Сьогодні, 30 серпня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у Telegram.

За його словами, було розглянуто три ключові питання. «Доповідь Головкома Сирського щодо ситуації на передовій – передусім Покровський напрямок. Окремо Головком доповів про деталі операції в Курській області, зокрема чергове поповнення обмінного фонду. Це надзвичайно важливо для посилення наших позицій у процесах обміну», – йдеться в повідомленні.

Другим питанням була підготовка до навчального року.

«Доповіді премʼєр-міністра Шмигаля, міністра внутрішніх справ Клименка міністра освіти і науки Лісового. Безпекові питання, а також аналіз щодо будівництва укриттів. Уряд має усвідомлювати й персональну відповідальність за підготовку шкіл з погляду енергетичних викликів. Третє – енергетика. Стан ліквідації наслідків російських ударів. Аналіз деяких питань щодо будівництва захисних споруд. Ключове завдання – максимально можливе посилення роботи за кожним із цих трьох напрямів», – підсумував глава держави.

Як повідомлялося, влада Російської Федерації створює нові добровольчі загони територіальної оборони у відповідь на вторгнення ЗСУ в Курську область.

До слова, Міністерство оборони РФ дедалі більше централізує командування та забирає собі контроль над нерегулярними силами. Імовірно, такі дії полегшать використання найманців у наступальних операціях.

Теги: Володимир Зеленський школа енергетика війна

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