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Росіяни знову атакували Краматорськ: є поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росіяни знову атакували Краматорськ: є поранені
Остаточна інформація щодо обсягів руйнувань і кількості постраждалих встановлюється
фото: Донецька ОВА

Філашкін зазначає, що наразі відомо про чотирьох поранених

Сьогодні, 11 серпня, другий ранок поспіль росіяни атакували Краматорськ. Внаслідок чого поранено чотирьох людей. Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Другий ранок поспіль росіяни б'ють по Краматорську. Сьогодні – знову по інфраструктурному об'єкту», – йдеться у повідомленні.

Філашкін зазначає, що наразі відомо про чотирьох поранених: одна людина у важкому стані – її оперують, двоє отримали легкі поранення – їм надали необхідну медичну допомогу, ще одна людина не потребує допомоги.

Нагадаємо, що унаслідок нічної атаки 11 серпня російських безпілотників на Київщину загинули двоє мирних жителів – батько та його чотирирічна дитина. Уламок ракети влучив у їхній будинок, спричинивши руйнування та пожежу.

Згодом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на смерть цивільних людей. Він заявив, що світ не має мовчати, коли кожен день в Україні росіяни вбивають мирних людей.

Також з'явилася інформація, що у ніч проти 11 серпня БпЛА та балістичні ракети на кшталт «Іскандер-М» або північнокорейської KN-23 намагалися атакувати Київ, але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України.

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Теги: Донеччина війна Україна обстріл ракета російська ракета росія росіяни окупанти

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