Кремль підпорядкував собі всіх найманців на фронті: британська розвідка пояснила мету

Нерегулярні сили РФ усе частіше використовуються в наступальних операціях, для яких мало підходять

Міністерство оборони РФ дедалі більше централізує командування та забирає собі контроль над нерегулярними силами. Імовірно, такі дії полегшать використання найманців у наступальних операціях. Про це повідомила розвідка міністерства оборони Великої Британії у соцмережі X (Twitter).

У лютому 2023 року військове відомство Росії створило «добровольчий корпус», який об'єднав під єдиною системою управління та контролю понад 20 тисяч найманців, резервістів та колишніх ув'язнених, які служать у численних нерегулярних підрозділах.

За даними розвідки Британії, з моменту створення «добровольчого корпусу» нерегулярні сили все частіше використовуються в наступальних операціях, для яких мало підходять. Нерегулярні формування Росії – це переважно підрозділи легкої піхоти, яким бракує інтегрованої артилерійської чи авіаційної підтримки, що робить їх вразливішими, ніж російські регулярні формування, пояснюють розвідники.

«Протягом останніх дев’яти місяців у російських нерегулярних підрозділах спостерігався пропорційно вищий рівень втрат, ніж у російських регулярних підрозділах», – зауважила британська розвідка.

Нагадаємо, що на східному фронті українські захисники взяли в полон громадянина Шрі-Ланки. Він розповів, що в російській армії опинився, бо його фактично змусили підписати контракт, після того, як у нього закінчувалася віза. І обіцяли російський паспорт йому самому та його родині.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України розсекретило, кого держава-агресор набирає на війну в Україну. Росія вербує найманців у Сирії для участі у бойових діях проти України.

Як повідомлялося, для того, щоб не здійснювати внутрішню мобілізацію перед президентськими виборами 2024 року, Росія вербує іноземців на війну проти України.

До слова, Росія завербувала до своєї армії близько 15 тис. жителів Непалу, запропонувавши натомість їм за службу $2 тис.